ยึดอีก 2 หลัง เพิงรุกป่าขายน้ำปั่นริมหาดฟรีดอม หลังยึดไปแล้ว 57ไร่ 23 คดี งัดทุกกฎหมายเอาผิดเสี่ยอักษร L รอดูจะเกิดอะไรขึ้น

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ผู้ช่วย รมว.ทรัพย์ฯ ลงพื้นที่หาดฟรีดอม จ.ภูเก็ต ติดตามคดีบุกรุกป่า 57 ไร่ พร้อมยึดเพิงขายน้ำปั่นริมหาด 2 หลัง นายกฯ สั่งงัดทุกกฎหมายเอาผิดเสี่ย L พร้อมพวก 23 คดี ยันไม่ให้ค่า รอดูจะเจออะไรบ้าง
เมื่อวันนี้ (12 พฤษภาคม 2569 ) พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายมานิต เอกสุวรรณ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายสัมพันธ์ มีสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต พร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงาน ส.ป.ก. กอ.รมน. และฝ่ายปกครองในพื้นที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกที่ดินบริเวณหาดฟรีดอม จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามปัญหาการบุกรุกสร้างสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่บริเวณชายหาด ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาจากจุดที่มีการตรวจยึดที่ดิน 57 ไร่ ด้านบนของหาดฟรีดอม ที่มีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว 23 คดี ผู้ต้องหา 17 คน
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทางผู้ช่วยรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินเท้าจากริมถนน ไปชายหาดระทางประมาณ 600 เมตร ซึ่งเป็นทางลาดชัน ซึ่งมีการปรับพื้นที่โดยการเทคอนกรีต และทำเป็นขั้นบันใด เพื่อให้รถสามารถขึ้นลงได้ โดยเส้นทางดังกล่าวเอกชนเข้าไปทำไว้ เพื่อรับส่งนักท่องเที่ยว ที่ต้องการจะลงไป ยังหาดฟรีดอม ที่ผ่านมาการขึ้นลงจุดนี้จะมีการจัดเก็บค่าบริการหัวละ 300 บาท แต่หลังจากทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตรวจยึดพื้นที่ดังกล่าวและประกาศให้เป็นพื้นที่ป่าไม้เพื่อสันทนาการ ก็ได้มีการปิดพื้น ที่ทำให้รถที่เคยให้บริการก็ไม่สามารถให้บริการได้ แต่นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินลงไปยังชายหาดได้
อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ในครั้งนี้ของผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบเนื่องจาก ก่อนหน้านี้ทางจังหวัดภูเก็ตภายใต้การอำนวยการของ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยังได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด พบการบุกรุกชัดเจนรวมเนื้อที่กว่า 57 ไร่ นำไปสู่การดำเนินการตรวจยึดและร้องทุกข์กล่าวโทษรวมทั้งสิ้น 23 คดี ผู้ต้องหา 17 ไร่ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งในจำนวน 57 ไร่นั้น พบว่ามีผู้ครอบครองเพียงเดียว คือ ที่มีอักษรย่อ L โดยในพื้นที่ดังกล่าว มีอาคารที่กำลังก่อสร้าง และก่อสร้างเสร็จแล้วจำนวนหลายรายการ
อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก ในการตรวจยึดที่ดิน 57 ไร่ ก่อนหน้า เจ้าหน้าที่ พบว่า พื้นที่บริเวณชายหาดฟรีดอม มีการสร้างเพิงขายน้ำปั่น จำนวน 2 หลัง โดยอ้างเป็นพื้นที่ สปก. การลงพื้นที่ครั้งนั้นจึงยังไม่ได้มีการดำเนินการทางกฎหมาย แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้นิ่งนอนใจ หลังจากนั้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตรวจสอบข้อมูล การครอบครองที่ดินดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ สปก. ระบุว่าพื้นที่ ที่มีการสร้างเพิงเป็นพื้นที่ของป่าไม้ ป่าไม้สามารถที่จะดำเนินการจับกุมได้ตาม ซึ่งเพิงที่มีการสร้างบุกรุกพื้นที่ป่านั้นเป็นเพิงที่สร้างขึ้นมาเพื่อขายน้ำปั่น ซึ่งจากการตรวจสอบไม่มีใครรับว่าเป็นเจ้าของและขณะเข้าร่วจสอบไม่มีคนมาแสดงตัวเป็นเจ้าของ โดยเพิงดังกล่าวพบว่าเปิดมานานและ และเพิ่งหยุดให้บริการไปเมื่อประมาณ 4 วันที่ผ่านมา
พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ผู้ช่วยรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่หาดฟรีดอมในครั้งนี้ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ ครั้งนี้ เนื่องจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สั่งการให้ติดตามเรื่องนี้ด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด ตามที่มีนโยบายเอาจริงอย่างเด็ดขาดกับผู้ทำผิดกฎหมายในยุคของรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางจังหวัดหวัด และป่าไม้ ได้มีการตรวจยึดพื้นที่ที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าสร้างสิ่งปลูกสร้างประมาณ 57 ไร่ และแจ้งดำเนินคดี 23 คดี
และการลงพื้นที่ในวันนี้ เป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่บริเวณชายหาด ซึ่งก่อนหน้านี้เคยลงมาตรวจแล้ว แต่ในขณะนั้นมีการอ้างว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขต สปก. ทำให้การลงพื้นที่ครั้งนั้นไม่ได้มีการตรวจยึด วันนี้จึงมีการมาตรวจสอบอีกครั้ง พบว่าพื้นที่ที่มีการปลูกสร้างอาคารอยู่นอกเขต สปก. จึงแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้ ซึ่งทางป่าไม้จะต้องดำเนินการตามกฎหมายในส่วนของการสร้างเพิ่งหมาแหนจำนวน 2 หลัง และ อาคารที่สร้างบนโขดหิน 1 หลัง เพราะเห็นจัดว่าเป็นการจงใจที่จะยึดที่หลวง
นอกจากนั้นในส่วนของผู้ที่อ้างสิทธิที่ดินบริเวณใกล้เคียงก็จะต้องมีการตรวจสอบด้วยว่า การยื่นขอออกเอกสารสิทธิมีการดำเนินการถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องต้องดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนกรณีที่จะมีการดำเนินการกับผู้ที่บุกรุกสร้างเพิงจะเป็นรายเดียวกับที่บุกรุกที่ดินแปลง 57 ไร่ หรือไม่คงจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ซึ่งการดำเนินการนั้นจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง แต่ยืนยันว่าจะต้องมีการดำเนินคดีอย่างแน่นอน
สำหรับการตรวจยึดที่ดิน 57 ไร และแจ้งความดำเนินคดี 23 คดี โดยมีผู้ต้องหา 17 ราย บริเวณทางลงหาดฟรีดอม รวมถึงพฤติกรรมการตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพล และข่มขู่ชาวบ้าน นั้น ผู้ช่วยรัฐมนตรี กล่าวว่า เรื่องของผู้มีอิทธิพล และมาเฟีย นั้นเป็นนโยบายของทาง นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสั่งแวดล้อม ที่ได้สั่งการให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาด โดยใช้กฎมายเข้ามาควบคุมผิดกฎหมายขอไหนดำเนินการทันที ซึ่งจะต้องดำเนินการกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้ง มาเฟียผู้มีอิทธิพล เพื่อยึดคืนพื้นที่ป่าไม้บริเวณหาดฟรีดอม กลับมาเป็นของหลวง
ส่วนกรณีมีการกล่าวอ้างเรื่องผู้มีอิทธิพล และ มาเฟีย ในรัฐบาลชุดนี้อย่ามาอ้างว่าเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟีย เพราะไม่ให้ค่าอยู่แล้ว และ จากการลงพื้นที่ได้มีการตรวจสอบบุคคลที่มีอักษรย่อตัว L แล้ว ซึ่งบอกเลยว่าทางรัฐมนตรีไม่ให้ค่า ผู้มีอิทธิพล มาเฟีย จะมาอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้ ถ้าให้คนเหล่านี้จะอยู่เหนือกฎหมายประชาชนจะอยู่อย่างไร ขอบอกว่าถ้าคุณทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จะต้องมีการจับกุมดำเนินคดีอย่างแน่นอน แล้วมาดูกันว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นกับ บุคคลอักษรตัว L บ้างหลังจากนี้
กรณีที่มีการอ้างว่ามีเอกสารสิทธิบนที่ดิน 57 ไร่ นั้นทางราชการไม่กังวล เพราะเรื่องนี้สามารถตรวจสอบกันได้ด้วยพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายอากาศ สารบบที่ดิน และอื่นๆ มั่นใจว่าเอกสารจะชี้ชัดไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าผิดก็ว่าไปตาม และยืนยันว่า 23 คดีที่มีการแจ้งความไปแล้วจะมีการดำเนินการแบบปิดจบแน่นอน เพื่อยึดที่คืนกลับมาให้หลวง ก็คือป่าไม้เป็นผู้ดูแล แต่อาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ