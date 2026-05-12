มรย. เดินหน้าจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เตรียมเปิดรับนักศึกษาปี 2570 สร้างโอกาสเยาวชนชายแดนใต้

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2569) ดร.นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าพบ ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนงค์ ภิบาล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และทีมคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ในการหารือครั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียด ข้อระเบียบ และข้อสังเกตต่างๆ ตามแนวทางของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมาตรฐานที่กำหนดโดยสภาการพยาบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบางประการ เพื่อวางแผนการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ให้สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญ คือ การผลิตบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์ระบบสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีงานทำรองรับหลังสำเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเตรียมเปิดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์ในปีการศึกษา 2570 เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางการศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่ สร้างโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้เข้าถึงการศึกษาด้านวิชาชีพพยาบาล มีอาชีพ มีรายได้ และร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน
ดร.นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง กล่าวว่า รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะศิษย์เก่าของสถาบัน และในฐานะผู้ปฏิบัติงานของ ศอ.บต. ซึ่งมุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมทุกด้านอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
พร้อมกันนี้ ยังได้กล่าวชื่นชมคณะผู้บริหารและทีมงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ร่วมกันผลักดันโครงการสำคัญนี้อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะ ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ นายกสภามหาวิทยาลัย และทีมผู้บริหารทุกฝ่าย ที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตอีกด้วย