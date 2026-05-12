คืบหน้าไฟป่าพรุบาเจาะบล็อกที่ 3 ยังน่าห่วง คาด 1 สัปดาห์สถานการณ์จะคลี่คลาย

นราธิวาส - ผู้ว่าฯ นราธิวาส สั่งปรับแผนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะประจำวัน หลังพื้นที่ในบล็อกที่ 3 ยังน่าเป็นห่วง ต้องใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำเข้าพื้นที่ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ สถานการณ์จึงจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ
วันนี้ (12 พ.ค.) นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟในโครงการป่าพรุ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ป่าพรุบาเจาะ) หลังเกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสหกรณ์บาเจาะ บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านตะโละมีญอ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส รวมถึงพื้นที่สวนปาล์มและสวนยางพาราของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนอำเภอยี่งอ สหกรณ์จังหวัด และโครงการชลประทานจังหวัด ร่วมประชุมสรุปสถานการณ์และวางแผนปฏิบัติการประจำวันในการควบคุมเพลิงไหม้ครั้งนี้
ขณะที่ความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าหลังแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น 3 บล็อก โดยบล็อกที่ 1 ซึ่งสหกรณ์จังหวัดรับผิดชอบ ได้นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำเข้าพื้นที่ ล่าสุด สถานการณ์ดีขึ้น กลุ่มควันลดลง ส่วนบล็อกที่ 2 เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องหาบหามร่วมกับกำลังทหารและชาวบ้านในพื้นที่ เร่งดับไฟให้สนิท ขณะที่บล็อกที่ 3 ยังน่าเป็นห่วง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามออกนอกพื้นที่ เนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชน
ทั้งนี้ ได้ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยจะใช้รถดับเพลิง 14 คัน สูบน้ำเข้าพื้นที่ เพื่อสกัดไฟไม่ให้ลุกลาม พร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากตำบลพร่อน อ.ตากใบ ซึ่งสถานการณ์ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติ จะย้ายในช่วงบ่ายมาสนับสนุนภารกิจในพื้นที่ โดยที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดี จะใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยบินดับไฟเพิ่มเติม สำหรับบล็อกที่ 3 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ สถานการณ์จึงจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ และในวันพรุ่งนี้ 13 พ.ค.69 เวลา 09.00 น. จะมีการประชุมวางแผนติดตามสถานการณ์อีกครั้ง