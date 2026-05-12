แม่ทัพ 4 เป็นประธานรดน้ำศพ “ส.อ.อดิศร” เหยื่อบึ้มเหตุไฟใต้

นราธิวาส - แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานรดน้ำศพ “ส.อ.อดิศร คำบุญช่วย” เหยื่อคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส พร้อมมอบเหรียญบางระจันและเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น ด้านแหล่งข่าวความมั่นคงชี้เป็นฝีมือกลุ่ม “ตอเย็บ-ซุลกิพลี”
วันนี้ (12 พ.ค.) ที่วัดบางนรา อ.เมือง จ.นราธิวาส พล.ท.นรทิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและไว้อาลัยแก่ ส.อ.อดิศร คำบุญช่วย สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 1106 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณถนนสายสุไหงโก-ลก - แว้ง บ้านน้ำขาว หมู่ 8 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2569 ที่ผ่านมา
โดยในพิธีดังกล่าว มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9, นายกฤษณนันท์ กำไร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส) พร้อมด้วยข้าราชการทหาร ตำรวจ และพลเรือน
พล.ท.นรทิป ได้เป็นผู้แทนวางพวงหรีดเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์ ประกอบด้วยพวงหรีดของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พวงหรีดของ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พวงหรีดของ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พวงหรีดของแม่ทัพภาคที่ 4 และได้มอบเหรียญบางระจัน พร้อมใบประกาศเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้น เพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจครอบครัวทหารกล้าที่เสียสละเพื่อแผ่นดิน
ขณะที่การเยียวยาจากส่วนราชการ นายกฤษณนันท์ กำไร รองผู้ว่าฯ นราธิวาส มอบเงินเยียวยาในนามจังหวัดจำนวน 500,000 บาท, เงินบำรุงขวัญพระราชทานจากมูลนิธิสายใจไทยฯ 30,000 บาท และเงินช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสอีก 5,000 บาท รวมถึงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจาก ศอ.บต.
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ได้มีการเคลื่อนย้ายร่าง ส.อ.อดิศร คำบุญช่วย กลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี ณ ภูมิลำเนา ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น อย่างสมเกียรติ
ด้านแหล่งข่าวจากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เปิดเผยข้อมูลการสืบสวนเบื้องต้นเชื่อว่า เป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงภายใต้การนำของ นายตอเย็บ เมทารงค์ และ นายซุลกิพลี มานะ ซึ่งเป็นแกนนำระดับสั่งการที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในเขตรอยต่อ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.แว้ง, อ.สุไหงปาดี และ อ.สุไหงโก-ลก
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ รวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนี เพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป