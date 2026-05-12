ทะเลตรังเริ่มเกิดปะการังฟอกขาวเหตุน้ำโลกร้อนหวั่นแย่เหมือนปี 67

ตรัง - เริ่มเกิดปะการังฟอกขาวในทะเลตรัง อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนแล้ว ทะเลเดือด นับตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หวั่นหากฝนไม่ตกช่วยลดอุณหภูมิ อาจขยายวงกว้างกินพื้นที่กว่า 80-90% วิกฤตเหมือนปี 67
วันนี้ (12 พ.ค.) ที่ จ.ตรัง ชาวบ้านและผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในบริเวณเกาะลิบง อำเภอกันตัง ซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์ชื่อดังของจังหวัดตรัง เนื่องจากมีทั้งพะยูน และหญ้าทะเล อยู่เป็นจำนวนมาก เริ่มรู้สึกกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในทะเลตรัง อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ที่เกิดขึ้นและขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพราะขณะนี้น้ำทะเลร้อนขึ้นทุกวัน ทำให้ปะการังได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นทุกวัน จนล่าสุดเกิดปรากฏการณ์ฟอกขาวประมาณ 80% แล้ว
นายจิตตพล ตันอนุสรณ์ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ที่หน้า เลอ ดูก๊อง ลิบง รีสอร์ท บริเวณหาดหลังเขา ของเกาะลิบง หลังจากที่น้ำทะเลลดลง บอกว่า ปะการังที่ได้รับกระทบ ส่วนมากจะเป็นปะการังแนวน้ำตื้น อาทิ ปะการังโขดหิน ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง พร้อมคาดการณ์ว่า หากทั้งเดือนพฤษภาคมนี้ ยังไม่มีฝนตกลงมา หรือตกลงมาน้อย และอุณหภูมิน้ำทะเลไม่ลดลง ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว ก็อาจขยายวงกว้างกินพื้นที่กว่า 80-90% เลยทีเดียว
“คาดว่าไม่เกิน 2 อาทิตย์นี้ ปรากฏการณ์ฟอกขาว น่าจะลามไปทั่วทั้งหาดหลังเขา โดยปะการังน้ำตื้น ยิ่งตอนน้ำลด แสงแดดและอุณหภูมิความร้อนก็จะยิ่งแผดเผา ทำให้น้ำก็อุ่นเหมือนปะการังกำลังถูกต้มเลย เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ก็เคยเกิดฟอกขาวเช่นกัน แต่ธรรมชาติฟื้นตัวเร็ว 4-5 เดือนก็กลับมาสู่สภาวะปกติ ส่วนปีนี้ต้องวัดกันว่า ถ้าเร็วๆ นี้ไม่มีฝนลงมาช่วยลดอุณหภูมิน้ำก็จะทวีความรุนแรงเพิ่ม ทำให้ปะการังฟอกขาวทั้งหมด สัตว์น้ำจะไม่เข้ามาในพื้นที่ เพราะน้ำทะเลมันร้อน ปะการังตาย ไม่มีอาหารจากสาหร่ายที่คลุมปะการัง”