ส่องเบื้องหลังความสำเร็จ Hospitality & Leisure Management ม.อ. ภูเก็ต ก้าวไกลสู่ TOP100 ระดับโลก

เจาะเบื้องลึกเบื้องหลังความสำเร็จ ที่เป็นทั้งความภาคภูมิใจ และความรับผิดชอบของคณะการบริการและการท่องเที่ยว หรือ Hospitality & Leisure Management จนได้รับการยอมรับและก้าวไปไกลสู่ TOP100 ระดับโลก ในปี 2026 พูดคุยกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ. ภูเก็ต
“อยากเน้นย้ำว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความพยายามของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ภาคอุตสาหกรรม และเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เป็นทั้งความภาคภูมิใจ และความรับผิดชอบ เพราะเมื่อเราได้รับการยอมรับในระดับโลกแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษามาตรฐานนั้นไว้และพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง”
ความสำเร็จครั้งนี้มีความหมายอย่างไรต่อคณะ และต่อทิศทางการท่องเที่ยวของไทย
: ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนอย่างชัดเจนว่าการพัฒนาคุณภาพของคณะอย่างต่อเนื่องในทุกมิติได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม ในมิติของคณะความสำเร็จนี้หมายถึงการได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพทางวิชาการจากวงการวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในด้านคุณภาพของบัณฑิตจากภาคอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจอย่างมาก เพราะทางคณะได้ให้ความสำคัญทั้งกับความเป็นเลิศทางวิชาการและความพร้อมในการทำงานจริงของบัณฑิตควบคู่กันมาโดยตลอด
นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่า ทางคณะสามารถพัฒนาความเป็นนานาชาติและคุณภาพระดับนานาชาติในทุกส่วนขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร การเรียนการสอน งานวิจัย การพัฒนาคณาจารย์ เครือข่ายความร่วมมือ และบทบาททางวิชาการในเวทีสากล ส่วนในระดับประเทศความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยไม่ได้มีเพียงจุดแข็งด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวหรือการบริการเท่านั้น แต่ยังมีศักยภาพในการพัฒนาสถาบันการศึกษาที่สามารถผลิตกำลังคนคุณภาพสูง สร้างองค์ความรู้ และช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของประเทศให้ได้รับการยอมรับในระดับโลกได้เช่นกัน และอีกด้านหนึ่ง สิ่งนี้สะท้อนทิศทางสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในอนาคตว่าการแข่งขันจะต้องขับเคลื่อนด้วยคุณภาพ ความเป็นสากล นวัตกรรม ความยั่งยืน และบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงมากยิ่งขึ้น
อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คณะสามารถยกระดับคุณภาพจนได้รับการยอมรับในระดับโลก
: ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คณะสามารถยกระดับคุณภาพจนได้รับการยอมรับในระดับโลก เกิดจากการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในหลายมิติ เริ่มจากการมีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการมุ่งสู่มาตรฐานนานาชาติ ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม คณะให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ งานวิจัย และผลงานวิชาการอย่างจริงจัง โดยนำองค์ความรู้จากงานวิจัย ประสบการณ์ระดับนานาชาติ และความร่วมมือกับอุตสาหกรรมมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยและเชื่อมโยงกับโลกจริง นอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการระดับนานาชาติที่มีผลกระทบสูง ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของหลักสูตร เช่น TEDQUAL และ AUN-QA รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและมาตรฐานการสอนในระดับสากล เช่น UKPSF
อีกปัจจัยสำคัญคือการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง ผ่านนักศึกษาและอาจารย์ที่หลากหลาย โครงการแลกเปลี่ยน Double Degree Programs การเชิญ Visiting Professors ระดับโลก ตลอดจนการวางตำแหน่งคณะให้เป็น Hub of Global Experts in Hospitality and Tourism ขณะเดียวกัน ทางคณะยังมีความร่วมมือที่เข้มแข็งกับสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ทำให้หลักสูตรและการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการจริงของตลาดแรงงาน และช่วยให้บัณฑิตมีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ
จุดเด่นของคณะที่แตกต่างและแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติคืออะไร และสามารถเชื่อมโยงกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตได้อย่างไร
: จุดเด่นสำคัญของคณะ คือการผสานการศึกษาระดับนานาชาติเข้ากับการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติและอุตสาหกรรมจริง ภายใต้แนวคิด “A World Class Education in a World Class Destination” โดยใช้ภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลก เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่มีชีวิต หรือ Living Laboratory นักศึกษาไม่ได้เรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนหรือห้อง Lab แต่ได้เรียนรู้จากบริบทจริงของอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม รีสอร์ต ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม งานอีเวนต์ ธุรกิจการบิน และองค์กรด้านการท่องเที่ยว ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการจริง นักท่องเที่ยวจริง และสถานการณ์จริง
ทางคณะยังมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรม ควบคู่กับการสร้างบรรยากาศนานาชาติ ผ่านนักศึกษาและอาจารย์จากหลากหลายประเทศ โครงการแลกเปลี่ยน และ Double Degree Programs กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นอกจากนี้ยังวางบทบาทเป็น Hub of Global Experts in Hospitality and Tourism โดยเชิญ Visiting Professors ระดับโลกมาร่วมสอน วิจัย และตีพิมพ์ผลงานร่วมกับคณาจารย์ของคณะด้วย
คาดหวังว่าจะส่งผลอย่างไรต่อนักศึกษา ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ และความเชื่อมั่นต่อบัณฑิตของคณะหลังจากนี้
: ความสำเร็จครั้งนี้จะส่งผลเชิงบวกทั้งต่อนักศึกษา บัณฑิต และภาคอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะเกิดความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจ และความมั่นใจว่าได้ศึกษาในคณะที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับโลก คณะไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการเรียนการสอนในห้องเรียน แต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษาอย่างรอบด้าน ผ่านระบบสนับสนุน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การเรียนรู้จากภาคอุตสาหกรรมจริง การลงพื้นที่ การทำโครงการ การฝึกปฏิบัติ และการทำงานร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งช่วยเสริมทั้งทักษะวิชาชีพ ภาษา การสื่อสาร และความเข้าใจพหุวัฒนธรรม นอกจากนี้คณะยังมุ่งพัฒนานักศึกษาให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้จริง และมีทักษะความเป็นผู้นำ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร และผู้นำอุตสาหกรรมในอนาคต สำหรับผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ ความสำเร็จนี้จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อคุณภาพบัณฑิตของคณะ ว่ามีความรู้ ทักษะ ความเป็นมืออาชีพ และพร้อมทำงานในบริบทสากล อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งขึ้น ทั้งด้านหลักสูตร การฝึกงาน งานวิจัย การอบรม และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
เป้าหมายต่อไปคืออะไร ทั้งในด้านการรักษามาตรฐาน การยกระดับสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ และการผลิตกำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในอนาคต
: เป้าหมายต่อไปของคณะ คือการรักษาและยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงการรักษาชื่อเสียงหรืออันดับ โดยจะเดินหน้าพัฒนามาตรฐานหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับมาตรฐานนานาชาติ เช่น TEDQUAL และ AUN-QA คณะจะมุ่งยกระดับศักยภาพคณาจารย์ ทั้งด้านตำแหน่งทางวิชาการ มาตรฐานการสอนระดับสากล เช่น UKPSF งานวิจัย การสร้างองค์ความรู้ และการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
นอกจากนี้จะขยายบทบาทในเครือข่ายวิชาการระดับโลก ผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย องค์กร และสมาคมวิชาการนานาชาติ รวมถึงตอกย้ำการเป็น Hub of Global Experts in Hospitality and Tourism ผ่านการเชิญผู้เชี่ยวชาญและ Visiting Professors ระดับโลกมาร่วมพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย ท้ายที่สุดคณะมุ่งผลิตกำลังคนคุณภาพสูงสำหรับอนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ที่มีทั้งทักษะปฏิบัติ วิสัยทัศน์สากล ภาษา เทคโนโลยี ความยั่งยืน นวัตกรรม ภาวะผู้นำ และความสามารถในการทำงานข้ามวัฒนธรรม เพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวในอนาคต
ฝากอะไรถึงนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และสังคม ที่กำลังมองเห็นศักยภาพของคณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ. ภูเก็ต
: คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มุ่งพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ ความเป็นนานาชาติ และการพัฒนานักศึกษาอย่างรอบด้าน สำหรับนักเรียนและนักศึกษา คณะพร้อมเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการเรียนรู้จากคณาจารย์คุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก และภาคอุตสาหกรรมจริง ในบริบทของภูเก็ตซึ่งเป็น World Class Destination พร้อมเปิดโอกาสผ่านโครงการแลกเปลี่ยน Double Degree Programs และกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ คณะให้ความสำคัญกับการดูแลนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร การลงพื้นที่ การฝึกปฏิบัติ และการเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง และจุดเน้นสำคัญคือการพัฒนานักศึกษาให้คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ และพร้อมทำงานจริง โดยเสริมทั้งทักษะวิชาชีพ ภาษา การทำงานข้ามวัฒนธรรม บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ และ Executive mindset
สำหรับผู้ปกครอง คณะขอยืนยันว่าบัณฑิตจะได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์จริง และความพร้อมในการเติบโตในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสำหรับสังคม คณะพร้อมทำหน้าที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ แหล่งสร้างองค์ความรู้ และพันธมิตรของภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมยกระดับการท่องเที่ยวและการบริการไทยให้มีคุณภาพ แข่งขันได้ และเติบโตอย่างยั่งยืน
“เราจะเดินหน้าต่อไปด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพของบัณฑิต คุณภาพของคณาจารย์ คุณภาพของงานวิจัย ความเป็นนานาชาติ และการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมและสังคม เพื่อให้คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ. ภูเก็ต ยังคงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวของไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.อ. ภูเก็ต กล่าวทิ้งท้าย