รมช.คมนาคมลงนราฯ ผลักดันโครงการสำคัญในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน

นราธิวาส - สรรเพชร บุญญามณี รมช.คมนาคม ลงพื้นที่นราธิวาส ตรวจราชการและติดตามโครงการด้านคมนาคมและการสร้างเขื่อน พร้อมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันโครงการสำคัญให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
วันนี้ (11 พ.ค.) นายสรรเพชร บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการด้านคมนาคมและการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และรับฟังโครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 4056 ในพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายชาคริต สุรณัฐกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส เพื่อเร่งรัดและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้เกิดความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
สำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชน โดยกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ ควบคู่กับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อจัดทำแผนและพิจารณาแหล่งงบประมาณสนับสนุนต่อไป ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแผนพัฒนาระบบฟลัดเวย์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ด้วย
ส่วนโครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 4056 พบว่ามีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และปัญหาน้ำท่วมผิวการจราจร โดยกรมทางหลวงมีแผนออกแบบก่อสร้างวงเวียนใช้งบประมาณเบื้องต้นประมาณ 40 ล้านบาท เพื่อลดอุบัติเหตุ พร้อมวางแผนขยายโครงข่ายคมนาคมและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมควบคู่กันไป
ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสและกรมทางหลวง ได้เสนอของบประมาณปี 2570 แล้ว โดยกระทรวงคมนาคมจะเร่งพิจารณาความเป็นไปได้และลำดับความสำคัญ เพื่อผลักดันโครงการต่าง ๆ ลงสู่พื้นที่ให้เร็วที่สุด
นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่คลองโคกเคียน บ้านบาเฆะ อำเภอเมืองนราธิวาส พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการประมง รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ รวมถึงแผนการขุดลอกร่องน้ำในพื้นที่ จำนวน 20,000 คิว เปิดร่องน้ำ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป