ต่างชาติทำคอนเทนต์ขยะ ขับมอเตอร์ไซค์ ขึ้นทางวิบาก ในพื้นที่ภูเก็ต ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ อวสานรถเช่า!

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - อีกแล้วต่างชาติมาเที่ยวภูเก็ตสร้างแต่เรื่อง ล่าสุด ทำต่างชาติทำคอนเทนต์ขยะ ขับมอเตอร์ไซค์ ขึ้นทางวิบากไม่ใช่ถนนที่ใช้สัญจร ในพื้นที่ภูเก็ต ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ อวสานรถเช่า
วันนี้ (11 พ.ค.) ได้มีการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติขับขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นพื้นที่ลาดชันและเต็มไปด้วยหินดินขรุขระ คล้ายเส้นทางวิบาก ในพื้นที่ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเส้นทางดังกล่าวไม่ใช่ถนนที่มีการใช้สัญจรกันตามปกติ
โดยนักท่องเที่ยวพยายามขี่รถขึ้นเนินชัน ก่อนรถจะเสียหลักล้มหลายครั้ง โดยมีคนคอยถ่ายคลิปตลอดเวลา และมีชายชาวต่างชาติอีกคนวิ่งขึ้นไปช่วยเหลือ ขณะที่รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายและล้มอยู่บริเวณเชิงเนิน จากนั้นได้ถีบดันรถลงมาจากเนินเขา
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีชาวโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวอย่างหนัก โดยมองว่าเป็นการใช้รถเช่าอย่างไม่เหมาะสม เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงอาจสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและพื้นที่ของชาวบ้าน
บางความคิดเห็นระบุว่า “ร้านเช่าชอบแบบนี้”, “นึกถึงมอไซค์มือสองภูเก็ตเลย”, “ทำพังแล้วหนีกลับประเทศหรือเปล่า” รวมถึงเรียกร้องให้ผู้ประกอบการรถเช่าเพิ่มมาตรการตรวจสอบการใช้งานรถของนักท่องเที่ยวมากขึ้น