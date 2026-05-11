ผกก.เมืองภูเก็ต แจงผลสอบข่าวฉุดสาวเมียนมา พาเข้า รร. ด้านหนุ่มไทยอ้างปิ๊ง ระหว่างรบ จึงชวนขึ้นรถไปด้วยกัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ผกก.เมืองภูเก็ต แจงผลสอบข่าวฉุดสาวเมียนมา พาเข้า รร. พบคู่กรณีรู้จักกัน ก่อนเกิดเหตุแฟนของสาวไปทวงรถกับหนุ่มไทย แต่ไม่ได้จนทะเลาะกัน ระหว่างนั้นหนุ่มไทยเกิดปิ๊งสาว ชวนขึ้นรถไปด้วยกัน ยังไม่ชี้ข่มขืนหรือไม่
จารกรณีมีการเผยแพร่ข่าว หญิงสาวชาวเมียนมา ถูกหนุ่มไทย 2 คนฉุดขึ้นรถพาเข้าไปข่มขื่นในโรงแรมม่านรูด พื้นที่ จ.ภูเก็ต ล่าสุด วันนี้ 11 พฤษภาคม 2569 พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวคู่กรณี ทั้ง 2 ฝ่ายมาพบและสอบปากคำในเบื้องต้นแล้ว จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าคู่กรณีทั้งหมดรู้จักกันมาก่อน ซึ่งก่อนเกิดเหตุ ทราบว่า นายนัท ชาวเมียนมา ได้นำรถจักรยานยนต์มาฝากไว้กับชายชาวไทย 2 คน ก่อนจะเดินทางไปบวชที่จังหวัดพังงา หลังจากสึกออกมา นายนัทได้กลับมาทวงถามและขอรถคืนหลายครั้ง แต่ถูกบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอด ทำให้เกิดความไม่พอใจ
กระทั่งคืนเกิดเหตุ นายนัทได้เดินทางไปพบชายไทยทั้งสองคนเพื่อทวงรถคืน โดยพาแฟนสาวคือนชาวเมียนมา มาด้วย ระหว่างนั้นได้เกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง ก่อนบานปลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาทและชกต่อยกัน หลังจากนั้น ชายไทยได้พาหญิงสาว ซึ่งมากับนายนัท ขึ้นรถและขับออกจากที่เกิดเหตุ ระหว่างนั้นนายนัทได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยติดตามตัวแฟนสาว กระทั่งตำรวจเดินทางไปตรวจสอบที่โรงแรมและพบตัวหญิงสาว โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีการกระทำชำเราหรือใช้กำลังบังคับแต่อย่างใด
ขณะที่ฝั่งชายไทย อ้างว่าเกิดความชอบพอกับนางสาวเมียนมา ระหว่างที่มีการทะเลาะกัน จึงชักชวนให้นั่งรถจักรยานยนต์ไปด้วย ก่อนพาไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวคู่กรณีทั้งหมดเข้าสอบปากคำเพิ่มเติม พร้อมแยกดำเนินคดีในส่วนของการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกาย โดยส่งผู้เกี่ยวข้องตรวจร่างกายทั้งหมด ขณะเดียวกันหญิงสาวชาวเมียนมาก็จะเข้ารับการตรวจร่างกายเช่นกัน เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นหรือไม่
นอกจากนี้ จากการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบสารเสพติดในชายไทย 2 คน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไป ส่วนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการข่มขืนหรือการบังคับขืนใจนั้น ยังต้องรอผลสอบปากคำหญิงสาวอย่างละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากหญิงสาวให้การเบื้องต้นว่าเดินทางไปเอง และไม่มีการใช้อาวุธหรือข่มขู่บังคับแต่อย่างใด