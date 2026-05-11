ชาวกระบี่ “ปฏิบัติการปกป้องแผ่นดินใต้” บุกยื่นหนังสือ ค้านแลนด์บริดจ์ - พ.ร.บ. SEC หวั่นเสียทรัพยากรให้ต่างชาติ

กระบี่ - ชาวกระบี่กว่า 100 คน รวมพลังภาย ใต้ชื่อ “ปฏิบัติการปกป้องแผ่นดินใต้” บุกยื่นหนังสือ สส.ภูมิใจไทย ค้านแลนด์บริดจ์ - พ.ร.บ. SEC หวั่นสูญเสียทรัพยากรให้ต่างชาติ ภาคใต้ควรจะเป็นแหล่งอาหารและแหล่งท่องเที่ยวของโลกไม่ใช่แหล่งอุตสาหกรรม
เมื่อเวลา 11.30 น.วันนี้ ( 11 พฤษภาคม 2569) กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดกระบี่ ภายใต้ชื่อ “ปฏิบัติการปกป้องแผ่นดินใต้” ประมาณ 100 คน ได้เดินทางมารวมตัวกัน ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดกระบี่ ยื่นหนังสือต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จ.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย ผ่านไปยังรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้ยุติการผลักดันร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (พ.ร.บ. SEC) และโครงการแลนด์บริดจ์ (Landbridge) อย่างเร่งด่วน โดยมีนายกิตติชัย เอ่งฉ้วน สส.กระบี่ ภูมิใจไทย รับหนังสือ
นายพิศิษฎ์ เป็ดทอง ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมระบุว่า การรวมตัวครั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ขอให้พรรคภูมิใจไทยยุติ พ.ร.บ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และโครงการแลนด์บริดจ์ โดยเสนอให้รัฐบาลดำเดินการ 3 ประการ 1.ยุติการดำเนิมการใดที่จะนำไปสู่การมลักดัน พ.พ.ร.บ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาศษภาศใต้ 2.ยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์ ระนอง-ชุมพร
3.หากว่า พ.ร.บ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้พ้นสภาพไปแล้วทั้งของพรรคฯและของสำนักงานโยบายและแผนการขนส่ง และพรรคภูมิใจไทยจะจัดทำร่างพระราชบัญัติใหม่ขึ้นมาตามคำกล่าวของประธานวิปรัฐบาล พรรคภูมิใจไทยต้องไม่จัดทำกฎหมายในลักษณะทำให้ทรัพยากรภาคได้ไปอยู่ในมือต่างชาติเสนอกลับเข้ามาอีก โดยเครือข่ายประชาชนปกป้องภาคใต้ จะเดินทางขอทวงคำตอบ ณ ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 22 มิถุนายน 2569
นายพิศิษฏ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ภาคใต้ควรจะเป็นแหล่งอาหารและแหล่งท่องเที่ยวของโลกไม่ใช่แหล่งอุตสาหกรรม
ด้านนายกิตติชัย เอ่งฉ้วน กล่าวว่า ตนจะนำเรื่องข้อกังวลของประชาชนส่งไปยังรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยใจพิจารณาต่อไป