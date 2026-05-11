xs
xsm
sm
md
lg

ออกสู่ตลาดแล้ว “ทุเรียนสาลิกา” ราชาทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้ เกษตรกรเตรียมเปิดสวน ชม ชิม ช้อป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พังงา – เริ่มเข้าสู่ฤดูกาล “ทุเรียนสาลิกา” ราชาทุเรียนบ้านเบอร์ 1 ของภาคใต้ GI ของแท้ต้องที่อำเภอกะปง จ.พังงา เกษตรกรเตรียมเปิดสวน ชม ชิม ช้อป ราคาขายต้นฤดูอยู่ที่กิโลกรัมละ 180-250 บาท


ทุเรียนสาลิกา หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “เรียนสากา” นับว่าเป็นราชาทุเรียนบ้านเบอร์ 1 ของภาคใต้ เป็นทุเรียนที่หลายคนต่างรอคอยที่จะลิ้มรสชาติในทุกๆ ปี โดยทุเรียนสาลิกามีแหล่งกำเนิดอยู่ในพื้นที่ อ.กะปง จ.พังงา เป็นทุเรียนที่มีรสชาติหวานมัน และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อปี 2561 และผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนจะมีคำพูดว่า “ถ้ามาพังงาแล้วไม่ได้กินทุเรียนสากา เหมือนมาไม่ถึงเมืองพังงา”


ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาที่ทุเรียนสาลิกาออกสู่ตลาด ล่าสุดพบว่าหลายสวนได้นำผลผลิตออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดแล้ว โดยราคาล่าสุดพบว่าจะขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละ 180 - 250 บาท และพบว่าเกษตรกรบางรายได้เตรียมเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตด้วยการเปิดสวนทุเรียนให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบทุเรียนเข้ามาเที่ยวชม ชิม ช้อป กันอีกหลายสวน

นายประภาส ยิ่งเจริญภักดี หรือ ก๋งซิ่น เจ้าของสวนลุงประภาส บอกว่า ปีนี้ผลผลิตค่อนข้างน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย โดยทางสวนลุงประภาส เตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม ชิม ช้อป กันได้ในช่วงปลายเดือนนี้


สำหรับทุเรียนสาลิกาของแท้ดั้งเดิมที่ได้รับเครื่องหมาย G.I.จะต้องเป็นของอำเภอกะปงเท่านั้น มีลักษณะผลค่อนข้างกลม เปลือกผลบาง หนามสั้นและค่อนข้างถี่ ผลดิบเปลือกจะมีสีเขียวเข้ม เมื่อผลแก่สีจะอ่อนลงเล็กน้อย และมีสีน้ำตาลอ่อนบริเวณร่องพู เมล็ดภายในส่วนใหญ่จะลีบ ขนาดเล็กเกือบทั้งหมด รสชาติหวานมัน และมีความหวานมากกว่าทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆ เนื้อทุเรียนมีสีเหลือง เนื้อหนา ละเอียด ไม่มีเส้นใย เนื้อแน่น ไม่เละ มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์แต่ไม่ฉุน น้ำหนักต่อผลโดยเฉลี่ยประมาณ 1-2.5 กิโลกรัม 

และที่สำคัญทุเรียนสาลิกาพันธุ์ของแท้ดั้งเดิมที่ปลูกในพื้นที่อำเภอกะปง บริเวณตรงกลางแกนเปลือกทุเรียนจะมีสีสนิมแดงทุกผล ซึ่งแตกต่างจากทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆ สมกับที่ได้รับฉายาว่าเป็น “ราชาทุเรียนบ้าน” หากใครซื้อทุเรียนสาลิกาไปปอกเนื้อกินที่บ้าน ถ้าเจอรอยสีสนิมแดงที่แกนผล ก็มั่นใจได้เลยว่า ได้กินทุเรียนสาลิกาของแท้จากอำเภอกะปงอย่างแน่นอน


ด้านบรรยากาศแผงผลไม้ริมทางในอำเภอกะปง พบว่าคึกคักเป็นอย่างมากมีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในรสชาติของทุเรียน แวะเวียนชิมช้อป พร้อมซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านเป็นจำนวนมาก สร้างสีสัน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี นอกจากทุเรียนสาลิกาแล้วยังมีทุเรียนพันธุ์อื่นๆ รวมถึงมังคุดและจำปาดะ


นายนิรันดร์ หอมทอง เจ้าของแผงผลไม้ไร่สุขนิรันดร์ บริเวณริมถนนหน้าสำนักงาน อบต.เหมาะ กล่าวว่า ขณะเข้าสู่ฤดูทุเรียนสาลิกา ซึ่งเป็นราชาทุเรียนบ้านเบอร์ 1 ของภาคใต้ การันตีด้วยเครื่องหมาย GI จากกระทรวงพาณิชย์ ทางไร่สุขนิรันดร์ได้รวบรวมทุเรียนสาลิกาของเกษตรกรในพื้นที่มาวางขายทั้งแบบหน้าร้านและแบบออนไลน์ โดยมีการคัดคุณภาพตัดทุเรียนสาลิกาที่แก่จัดจากในสวนมาส่งถึงมือลูกค้า ซึ่งพบว่าช่วงต้นฤดูกาล มียอดขายดีมากโดยเฉพาะการสั่งซื้อผ่านช่องทางเพจ : ไร่สุขนิรันดร์ และทางโทรศัพท์ 064-0148592 สำหรับราคาขายในปีนี้นั้นเริ่มตั้งแต่180-250 บาท พร้อมส่งทั่วประเทศ



ออกสู่ตลาดแล้ว “ทุเรียนสาลิกา” ราชาทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้ เกษตรกรเตรียมเปิดสวน ชม ชิม ช้อป
ออกสู่ตลาดแล้ว “ทุเรียนสาลิกา” ราชาทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้ เกษตรกรเตรียมเปิดสวน ชม ชิม ช้อป
ออกสู่ตลาดแล้ว “ทุเรียนสาลิกา” ราชาทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้ เกษตรกรเตรียมเปิดสวน ชม ชิม ช้อป
ออกสู่ตลาดแล้ว “ทุเรียนสาลิกา” ราชาทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้ เกษตรกรเตรียมเปิดสวน ชม ชิม ช้อป
ออกสู่ตลาดแล้ว “ทุเรียนสาลิกา” ราชาทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้ เกษตรกรเตรียมเปิดสวน ชม ชิม ช้อป
+2