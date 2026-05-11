ออกสู่ตลาดแล้ว “ทุเรียนสาลิกา” ราชาทุเรียนบ้านเบอร์หนึ่งของภาคใต้ เกษตรกรเตรียมเปิดสวน ชม ชิม ช้อป

พังงา – เริ่มเข้าสู่ฤดูกาล “ทุเรียนสาลิกา” ราชาทุเรียนบ้านเบอร์ 1 ของภาคใต้ GI ของแท้ต้องที่อำเภอกะปง จ.พังงา เกษตรกรเตรียมเปิดสวน ชม ชิม ช้อป ราคาขายต้นฤดูอยู่ที่กิโลกรัมละ 180-250 บาท
ทุเรียนสาลิกา หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “เรียนสากา” นับว่าเป็นราชาทุเรียนบ้านเบอร์ 1 ของภาคใต้ เป็นทุเรียนที่หลายคนต่างรอคอยที่จะลิ้มรสชาติในทุกๆ ปี โดยทุเรียนสาลิกามีแหล่งกำเนิดอยู่ในพื้นที่ อ.กะปง จ.พังงา เป็นทุเรียนที่มีรสชาติหวานมัน และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อปี 2561 และผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนจะมีคำพูดว่า “ถ้ามาพังงาแล้วไม่ได้กินทุเรียนสากา เหมือนมาไม่ถึงเมืองพังงา”
ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาที่ทุเรียนสาลิกาออกสู่ตลาด ล่าสุดพบว่าหลายสวนได้นำผลผลิตออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดแล้ว โดยราคาล่าสุดพบว่าจะขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละ 180 - 250 บาท และพบว่าเกษตรกรบางรายได้เตรียมเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตด้วยการเปิดสวนทุเรียนให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบทุเรียนเข้ามาเที่ยวชม ชิม ช้อป กันอีกหลายสวน
นายประภาส ยิ่งเจริญภักดี หรือ ก๋งซิ่น เจ้าของสวนลุงประภาส บอกว่า ปีนี้ผลผลิตค่อนข้างน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย โดยทางสวนลุงประภาส เตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม ชิม ช้อป กันได้ในช่วงปลายเดือนนี้
สำหรับทุเรียนสาลิกาของแท้ดั้งเดิมที่ได้รับเครื่องหมาย G.I.จะต้องเป็นของอำเภอกะปงเท่านั้น มีลักษณะผลค่อนข้างกลม เปลือกผลบาง หนามสั้นและค่อนข้างถี่ ผลดิบเปลือกจะมีสีเขียวเข้ม เมื่อผลแก่สีจะอ่อนลงเล็กน้อย และมีสีน้ำตาลอ่อนบริเวณร่องพู เมล็ดภายในส่วนใหญ่จะลีบ ขนาดเล็กเกือบทั้งหมด รสชาติหวานมัน และมีความหวานมากกว่าทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆ เนื้อทุเรียนมีสีเหลือง เนื้อหนา ละเอียด ไม่มีเส้นใย เนื้อแน่น ไม่เละ มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์แต่ไม่ฉุน น้ำหนักต่อผลโดยเฉลี่ยประมาณ 1-2.5 กิโลกรัม
และที่สำคัญทุเรียนสาลิกาพันธุ์ของแท้ดั้งเดิมที่ปลูกในพื้นที่อำเภอกะปง บริเวณตรงกลางแกนเปลือกทุเรียนจะมีสีสนิมแดงทุกผล ซึ่งแตกต่างจากทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆ สมกับที่ได้รับฉายาว่าเป็น “ราชาทุเรียนบ้าน” หากใครซื้อทุเรียนสาลิกาไปปอกเนื้อกินที่บ้าน ถ้าเจอรอยสีสนิมแดงที่แกนผล ก็มั่นใจได้เลยว่า ได้กินทุเรียนสาลิกาของแท้จากอำเภอกะปงอย่างแน่นอน
ด้านบรรยากาศแผงผลไม้ริมทางในอำเภอกะปง พบว่าคึกคักเป็นอย่างมากมีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในรสชาติของทุเรียน แวะเวียนชิมช้อป พร้อมซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านเป็นจำนวนมาก สร้างสีสัน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี นอกจากทุเรียนสาลิกาแล้วยังมีทุเรียนพันธุ์อื่นๆ รวมถึงมังคุดและจำปาดะ
นายนิรันดร์ หอมทอง เจ้าของแผงผลไม้ไร่สุขนิรันดร์ บริเวณริมถนนหน้าสำนักงาน อบต.เหมาะ กล่าวว่า ขณะเข้าสู่ฤดูทุเรียนสาลิกา ซึ่งเป็นราชาทุเรียนบ้านเบอร์ 1 ของภาคใต้ การันตีด้วยเครื่องหมาย GI จากกระทรวงพาณิชย์ ทางไร่สุขนิรันดร์ได้รวบรวมทุเรียนสาลิกาของเกษตรกรในพื้นที่มาวางขายทั้งแบบหน้าร้านและแบบออนไลน์ โดยมีการคัดคุณภาพตัดทุเรียนสาลิกาที่แก่จัดจากในสวนมาส่งถึงมือลูกค้า ซึ่งพบว่าช่วงต้นฤดูกาล มียอดขายดีมากโดยเฉพาะการสั่งซื้อผ่านช่องทางเพจ : ไร่สุขนิรันดร์ และทางโทรศัพท์ 064-0148592 สำหรับราคาขายในปีนี้นั้นเริ่มตั้งแต่180-250 บาท พร้อมส่งทั่วประเทศ