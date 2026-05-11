วัยรุ่นสร้างตัว! หนุ่มกระบี่ล้มสวนปาล์มราคาแกว่ง หันปลูก "กล้วยหอมทอง" สร้างรายได้เพิ่ม 2-3 เท่า

เรื่องราวของหนุ่มวัยรุ่นไฟแรง ที่กล้าตัดสินใจท่ามกลางกระแสความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร โค่นต้นปาล์มน้ำมันทิ้งเพื่อเปลี่ยนพื้นที่มาปลูก “กล้วยหอมทอง”กลายเป็นต้นแบบ “วัยรุ่นสร้างตัว” ในชุมชน
นายพงษ์ดนัย หรือปูนณ์ คงรัตน์ เกษตรกรหนุ่มเจ้าของสวนกล้วยหอมทอง ในพื้นที่อ่าวลึก จ.กระบี่ เปิดเผยว่า เดิมทีครอบครัวทำสวนปาล์มน้ำมันมานานหลายสิบปี แต่เนื่องจากในช่วงหลังราคาปาล์มมีความไม่แน่นอนสูง อีกทั้งต้องใช้เวลานานกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในแต่ละรอบ และมีต้นทุนการดูแลที่สูงขึ้น ตนจึงเริ่มมองหาพืชทางเลือกที่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่าและมีตลาดรองรับที่แน่นอน ประกอบกับได้เห็นต้นแบบมาจากแม่ ที่ตัดใจโค่นยางพารา ที่กำลังจะเปิดกรีด หันมาปลูกกล้วยหอมทอง จนประสบความสำเร็จ
"ผมจึงตัดสินใจล้มต้นปาล์มที่แก่แล้วทิ้งเนื้อที่ 7 ไร่เศษ เพื่อนำร่องปลูกกล้วยหอมทอง เพราะเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการสูง ทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และตลาดส่งออก ที่สำคัญคือใช้เวลาปลูกเพียง 7-8 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว"
นายพงษ์ดนัย กล่าวด้วยความมุ่งมั่นสำหรับการดูแลนั้น เจ้าตัวเน้น ลดการใช้สารเคมีเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยมีการวางระบบน้ำทั่วทั้งสวนเพื่อควบคุมความชื้น ซึ่งส่งผลให้กล้วยหอมทองที่ได้มีผลสวย ผิวเนียน และขนาดตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ
ปัจจุบัน สวนกล้วยของตนเริ่มให้ผลผลิต คาดว่าอีกประมาณ 1-2 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เชื่อว่าจะสร้างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนได้มากกว่าการทำสวนปาล์มในพื้นที่เท่ากันถึง 2-3 เท่า นอกจากนี้ ยังต่อยอดด้วยการขาย หน่อกล้วยคุณภาพ ให้กับเพื่อนเกษตรกรในพื้นที่ ที่สนใจจะเปลี่ยนมาทำสวนกล้วยเช่นกัน ตอนนี้มียอดจองเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
เรื่องราวของ นายพงษ์ดนัย หรือปูนณ์ เชื่อว่าจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ในพื้นที่หันกลับมาพัฒนาบ้านเกิด โดยใช้ความรู้สมัยใหม่เข้ามาบริหารจัดการพื้นที่เกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าอาชีพเกษตรกรหากมีการวางแผนและกล้าเปลี่ยนแปลง ก็สามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ไม่แพ้อาชีพอื่น
นายพงษ์ดนัย หรือปูนณ์ กล้าวด้วยว่า การลงมือปลูกกล้วยหอมทองครั้งแรกยอมรับว่า ลงทุนค่อนข้างสูง ทั้งการขุดบาดาล สระน้ำ เดินระบบน้ำภายในแปลง พันธุ์กล้วย ค่ายา ค่าปุ๋ย แต่หลังจากนี้จะเน้นทำสวนแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุน จะได้มีกำไรเพิ่มขึ้น คนบริโภคก็ปลอดภัยด้วยหากใครสนใจปลูกกล้วยหอมทอง ตนก็พร้อมให้คำแนะนำ ผู้ใดสนใจสามารถที่จะโทรมาสอบถามได้ที่ 062-7199330