คนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถทหารพรานในพื้นที่ อ.แว้ง จ.นราธิวาส เจ็บ 3 นาย

นราธิวาส - คนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถทหารพรานในพื้นที่ บ้านไม้ฝาด ต.กายูคละ อ.แว้ง ทหารพรานบาดเจ็บ 3 นาย ขณะไปรับคณะปฏิบัติภารกิจ
วันนี้ (11 พ.ค.) เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถทหารพราน บนถนนทางหลวงหมายเลข 4057 บริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาด ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 (ฉก.ทพ.11) ชุดปฏิบัติการพรานที่ 1106 เคลื่อนขบวนรถเพื่อไปรับคณะปฏิบัติภารกิจ
เมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุก่อนถึงสะพานน้ำขาว บ้านน้ำขาว ต.กายูคละ คนร้ายไม่ทราบจำนวนได้จุดชนวนระเบิดขึ้น แรงระเบิดส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทันที 3 นาย ดังนี้ 1. จ.ส.อ. คมกฤษ ฤทธิ์ธาภัย 2. ส.อ. อดิศร คำบุญช่วย และ 3 .อส.ทพ. พงศกร แสนบุญมี เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่ง ร.พ.สุไหงโก-ลก
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุ