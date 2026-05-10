“พิพัฒน์” ร่วมรับฟังปัญหาประมงชายฝั่งปัตตานี ย้ำรัฐพร้อมช่วยเหลือเต็มที่

ปัตตานี - “พิพัฒน์” ลงพื้นที่ปัตตานี รับฟังปัญหาประมงชายฝั่ง พร้อมย้ำจะเร่งเดินหน้าแผนขุดลอกร่องน้ำปัตตานี เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจประมงและสร้างความมั่นคงด้านอาชีพให้กับชาวประมงในพื้นที่
วันนี้ (10 พ.ค.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะ เดินทางลงพื้นที่สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อประชุมรับฟังบรรยายสรุปและติดตามความคืบหน้าการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานี รวมถึงแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานี พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการประมงในพื้นที่
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี โดยมี นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายอารีฟ สารอเอ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 นางอันน์เกตุ ลีลาไพบูลย์ นายกสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์การใช้ท่าเทียบเรือชายฝั่ง ปัญหาการตื้นเขินของร่องน้ำ การเดินเรือเข้า–ออกของเรือประมง รวมถึงข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงในพื้นที่ โดยผู้ประกอบการประมงได้สะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ เพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กล่าวว่า กลุ่มประมงจังหวัดปัตตานีถือเป็นกลไกสำคัญทางเศรษฐกิจและเปรียบเสมือน “สายเลือดใหญ่” ของจังหวัดปัตตานี ที่ช่วยขับเคลื่อนอาชีพและรายได้ของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประมงอย่างต่อเนื่อง
“รัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคมและกรมเจ้าท่า มีความตั้งใจที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องการขุดลอกร่องน้ำและการพัฒนาท่าเทียบเรือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” นายพิพัฒน์ กล่าว
ด้านนายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมเจ้าท่าจะเร่งผลักดันการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถรองรับเรือประมงและการขนส่งทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ขณะที่ผู้แทนกลุ่มประมงจังหวัดปัตตานีได้แสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้วยตนเอง พร้อมหวังว่าการดำเนินโครงการต่าง ๆ จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจประมง และสร้างความมั่นคงด้านอาชีพให้กับชาวประมงในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป