ไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ท ขณะจอดลอยลำกลางอ่าวมะขาม จ.ภูเก็ต เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ตร.เร่งหาสาเหตุ

ภูเก็ต-ไฟไหม้สปีดโบ๊ท ขณะจอดลอยลำ ในอ่าวมะขาม ภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต ส่งเรือดับเพลิงเข้าระงับเหตุ แต่เพลิงเผาวอดเกือบทั้งลำ ขณะเกิดเหตุไม่มีคนอยู่บนเรือ จนท.เร่งตรวจหาสาเหตุ
เมื่อเวลา 17.25 น.วันนี้ ( 10 พ.ค.69 ) เกิดเหตุไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ท ขณะจอดลอยลำอยู่กลางทะเล บริเวณอ่าวมะขาม ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต หลังเกิดเหตุ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต (ศูนย์ไข่มุก) อบจ.ภูเก็ต นำเรือดับเพลิงเข้าระงับเหตุ เมื่อเรือดับเพลิงไปถึง พบสปีดโบ๊ทจอดลอยลำห่างจากท่าเทียบเรือราว 200 เมตร โดยเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างหนักและรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ประจำเรือดับเพลิงจึงระดมฉีดน้ำเข้าควบคุมเพลิง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 20 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ทั้งหมด แต่สภาพเรือเหลือแต่โครงเรือที่ทำจากไฟเบอร์กลาสลอยอยู่ผิวน้ำ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
ขณะที่ พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิต กล่าวว่า ได้รับการประสานจากศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต (ศูนย์ไข่มุก) อบจ.ภูเก็ต ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้สปีดโบ๊ทที่จอดลอยลำอยู่บริเวณอ่าวมะขาม จากนั้นได้แจ้งร้อยเวรสอบสวนอาญา สภ.วิชิตนำกำลังสายตรวจชุดเคลื่อนที่เร็วรุดไปตรวจสอบร่วมกับเรือดับเพลิง อบจ.ภูเก็ตและทัพเรือภาคที่ 3 จนสามารถควบคุมเพลิงได้ เบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส่วนค่าเสียหายและสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าของเรือและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วิชิต
และจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า สปีดโบ๊ท ที่เกิดเหตุ เป็นเรือของบริษัท "เลิฟอันดามัน" ซึ่งหลังจากส่งนักท่องเที่ยวที่เกาะพีพีเสร็จ ทางกัปตันเรือก้ได้ขับเรือมาจอดที่บริเวณอ่าวมะขาม ซึ่งจอดอยู่ห่างจากเรือลำอื่นๆ โดยได้ปิดระบบทุกอย่างบนเรือเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นทั้งกัปตันเรือ และลูกเรือได้กลับขึ้นฝั่ง ต่อมาเวลา 17.25 น.ได้เกิดเพลิงลุกไหม้ที่เรือโดยไม่ทราบสาเหตุ อย่างไรก็ดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของ พฐ.ร่วมกับพนักงานสอบสวน สภ.วิชิตอย่างละเอียดอีกครั้ง