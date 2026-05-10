นายกบินด่วน ลงระนอง แถลงข่าวยึดสินค้าหนีภาษีกว่า 50 ล้านบาท ระบุมีสายปริศนาโทรขู่เจ้าหน้าที่

ระนอง – นายกฯ ลงระนอง ตรวจโกดังเช่าฝากสินค้า เตรียมส่งไปประเทศเพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่อายัดตรวจสอบ 2 โกดัง กว่า 50 ล้านบาท เจอโทรขู่ให้ออกจากพื้นที่ จะให้ผู้ใหญ่ย้าย ทั้ง ผกก.เมืองระนอง และ ผู้บังคับกองพัน ที่มารับตำแหน่งแค่ 4 วัน
วันนี้ (10 พ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงตรวจสอบลงพื้นที่บริเวณโกดังแห่งหนึ่งใน พื้นที่ ม. 1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง โดยเจ้าหน้าที่ตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยว่าจะเป็นสินค้าหนีภาษี ซุกซอยอยู่ภายในโกดัง มูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งเตรียมส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี นายราชัน มีน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช รอง ผบช.ภาค 8 กำลังพลทหารจากกองทัพภาคที่ 4 เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
สำหรับการตรวจยึดสินค้าดังกล่าว สืบเนื่องจาก เมื่อคืนที่ผ่านมา ชุดเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ 4 นำโดย พ.อ.อินทัช รอดทอง ผบ.นร.25 พัน2 และ พ.ต.อ.ธวัชชัย ซุ้นเจริญ ผกก.สภ.เมืองระนอง นำกำลังชุดตำรวจสายสืบ สภ.เมืองระนอง เข้าตรวจค้นยึดอายัดสินค้าเพื่อตรวจสอบการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ที่ คลังสินค้าในพื้นที่ ม.1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จากการร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่
โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบที่บริเวณโกดังแรก ที่เกิดเหตุ ทราบว่าโกดังดังกล่าวเป็นของชาวไทยให้เช่าพื้นที่โกดังเก็บของ โดยผู้เช่าพื้นที่เก็บสินค้า คือ เป็นชายสัญชาติเมียนมา อายุ 22 ปี ปัจจุบันพักอยู่เกาะสอง ประเทศเมียนมา จากการตรวจสอบกล่องสินค้า พบสินค้าภายในกล่องเป็น อุปกรณ์เครื่องจักรกล, เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์วัสดุ ซึ่งระบุต้นทางผลิตจากต่างประเทศ ที่สงสัยว่าไม่ได้ผ่านพิธี ศุลกากร เจ้าหน้าที่จึงทําการตรวจยึด อายัด สินค้า ทั้งหมดไว้เพื่อทําการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป และได้ไปลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานแห่งการตรวจยึด อายัดในครั้งนี้เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทรัพย์สินของกลางที่ตรวจยึด เช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่ มีฉลากภาษาจีน จำนวน 4 เครื่อง ตู้แช่ Flat Freezer ระบุ made in china จำนวน 144 ชิ้น เครื่องปรับอากาศ แบรนด์ GREE ระบุ made in china จำนวน 2,555 เครื่อง สายส่งน้ำ PVC ระบุ made in china จำนวน 4,019 ม้วน เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แบรนด์ GREE ระบุ made in china จํานวน 16 เครื่อง เครื่องอัดอากาศ แบรนด์ ARRMAN ระบุ made in china จํานวน 100 กล่อง ปั้มมอเตอร์ไฟฟ้า แบรนด์ QIANYAN ระบุ made in china จํานวน 215 กล่อง ท่อส่งน้ํายาแอร์ ระบุ made in china จํานวน 4,000 ม้วน สายสัญญาณ/เคเบิ้ล ระบุ made in china จํานวน 4 ลังไม้ใหญ่ สายไฟ/ม้วน ระบุ made in china จํานวน 236 ม้วน สารละลายซอร์บิทอล ยี่ห้อ : Yufeng 270 กิโลกรัม ระบุ made in china จํานวน 200 ถัง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ชุดโคมไฟ ระบุ made in china จํานวน 200 ลัง และ บรรจุภัณฑ์ + ฉลากสินค้า ระบุ made in myanmar จํานวน 5,000 ลัง มูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท คาดว่าหลบเลี่ยงภาษี และเตรียมนำส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ต่อมา นายอนุทิน ได้เดินทางไปตรวจสอบโกดังอีกซึ่งเป็นโกดังขนาดใหญ่ ซอยระนองพัฒนา 2/3 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ภายในพบทั้งอ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งถังอัดลม กระทะไฟฟ้า จำนวนมาก ยังมีทั้งรองเท้ายาง ยาวิตามิน กาวสารละลายซอร์บิทอล ยาเส้น และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเป็นสินค้าทั้งนำเข้าจากจีน อินเดีย รวมทั้งจากไทย มูลค่าหลายสิบล้านบาทเช่นกัน ก็จะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร,สรรพสามิตร และสาธารณสุขเข้าร่วมตรวจสอบต่อไป
นายอนุทิน กล่าวภายหลังตรวจสอบโกดังทั้ง 2 แห่ง ว่า วันนี้ ได้รับรายงานจากทหาร มีการตรวจจับโกดังสินค้าเถื่อน รายใหญ่ที่จังหวัดระนอง จึงถือโอกาสแวะมา เพราะนโยบายของรัฐบาล มุ่งเน้นการกระทำที่ผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ พอมาเห็นก็รู้สึกตกใจว่า มีการเก็บกักตุนสินค้า ที่ต้องตรวจสอบว่าเสียภาษีหรือไม่จำนวนมาก หรือเป็นสินค้าที่นำเข้าและจะต้องผ่านแดนภายใน 30 วัน
พร้อมทั้งได้รับรายงานจากทหารและผกก.ที่เข้าจับกุม พบว่าในขณะเข้าตรวจสอบ มีโทรศัพท์ลึกลับ บอกให้ออกไปจากสถานที่แห่งนี้ เพราะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ รู้จักนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ก็ขอชื่นชมทั้งฝ่ายทหารผู้พันค่าย และ ตำรวจ ผกก.สภ.เมืองระนอง ที่ท่านบอกไปว่าท่านเป็นกำนันใหญ่กว่า ผู้ใหญ่ ท่านไม่กลัว รวมทั้งโทรศัพท์จากเมียนมาเข้ามา บอกว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง ให้ล้มเลิกการจับกุมครั้งนี้เสีย และยังบอกให้ออกไปจากพื้นที่นี้ด้วย ก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองของเรา ไม่ได้มีความหวั่นไหว ต่อเรื่องนี้เลย และวันนี้ ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง รองผู้บัญชาการตำรวจภาค8 และผมนายกรัฐมนตรีมายืนอยู่ที่นี้แล้ว ทั้ง มท.4 และ ผช.ผบ.ตร. ก็มาอยู่ที่นี่แล้ว