“เฉลิมพงศ์ แสงดี” สส. ภูเก็ต รอยื่นหนังสือเก้อ นายกรัฐมนตรี เบี้ยว ลงหาดฟรีดอม ฉะ ไม่จริงใจแก้ปัญหา

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สส.ภูเก็ต เขต 2 “เฉลิมพงศ์ แสงดี” รอยื่นหนังสือเก้อ นายกฯเบี้ยว ลงหาดฟรีดอม ฉะไม่จริงใจในการแก้ปัญหาภูเก็ต เตรียมยื่นหนังสือสะท้อนปัญหาหาดฟรีด้อม หาดนุ้ย ฟรีวีซ่า ยาเสพติด และโครงการอุโมงค์ป่าตองที่ล้าช้า
ตามที่นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล พร้อมคณะมีกำหนดการที่จะลงพื้นที่หาดฟรีด้อม จ. ภูเก็ต ในช่วงบ่ายวันนี้ 10 พ.ค. 69 แต่ปรากฎว่า เมื่อถึงเวลานายกฯ พร้อมคณะได้ยกเลิกภารกิจ ลงพื้นที่หาด ฟรีดอม ส่งผลให้ชาวบ้าน ที่และเจ้าหน้าที่ที่ไปรอต้อนรับต่างก็ต้องรอเก้อ ร่วมไปถึง สส.ภูเก็ต เขต 2 “เฉลิมพงศ์ แสงดี” ที่มารอเพื่อยื่นหนังสือให้ดำเนินการกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
โดย นายเฉลิมพงศ์ กล่าวว่า วันนี้ทราบว่า นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะลงพื้นที่หาดฟรีดอม เพื่อติดตามปัญหาการบุกรุกในพื้นที่ แต่เมื่อถึงเวลากลับ ยกเลิกภารกิจ ซึ่งวันนี้ตนตั้งใจที่จะมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี กรณีผู้มีอิทธิพลที่หาดฟรีดอม จ.ภูเก็ต ซึ่งโดยส่วนตัวตนก็ไม่ได้ให้ค่าหรือให้ราคากับผู้มีอิทธิพล มองว่าเป็นนักหลอกลวงประชาชนมากกว่า แต่เมื่อนายกมาในพื้นที่ก็ต้องการให้นายกฯ ทราบเรื่องนี้ แต่สุดท้ายก็มีการยกเลิกภารกิจ ตน.มองว่า นายกไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่และผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หาดฟรีดอม และจังหวัดภูเก็ตเลย
วันนี้ท่านมาพูดด้วยคำพูดที่สวยหรูแล้วก็กลับไป ปัญหาของหาดฟรีดอมที่คาราคาซังกันมาเป็น 10 ปี แล้วก็ยังไม่ถูกแก้ ขณะที่ผู้มีอิทธิพลก็ยังเหิมเกิม โชว์รูปปืน หลอกลวงขายที่ดินให้ชาวต่างชาติ มาซื้อในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นในหลายๆชายหาดของภูเก็ต เช่นที่ หาดนุ้ย ก็เป็นอีกหาดหนึ่งที่มีผู้มีอิทธิพลครอบครอง
ซึ่งตนเตรียมหนังสือเพื่อยื่นต่อนายกรัฐมนตรี ระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในหลายๆเรื่อง เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะปัญหาหาดฟรีด้อม หาดนุ้ย และพื้นที่เขาขาด ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มหาศาล การเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะ รวมถึงข้อพิพาทเรื่องที่ดินและการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาด
ส่วนหมายกำหนดการ ตอนเย็นที่จะไปหาดราไวย์ ก็ถูกยกเลิกเช่นกัน ซึ่งหาดราไวย์ เป็นพื้นที่ที่มีปัญหา การจำหน่ายยาเสพติด ขาดกันริมถนนเรียกได้ว่า เป็นหมู่บ้านโอทอปยาเสพติด ก็ว่าได้ และปัญหาอื่นๆอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข มาแค่พูดให้สวยงาม แล้วก็จากไป จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆของจังหวัดภูเก็ตอย่างจริงใจ
สส.ภูเก็ต พรรคประชาชน ยังกล่าวถึง นโยบายฟรีวีซ่า ที่มองว่ายังขาดมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในเมืองท่องเที่ยว กระทบต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ขณะเดียวกัน ยังหยิบยกปัญหาการคมนาคม โดยเฉพาะโครงการอุโมงค์ป่าตอง ซึ่งประชาชนเรียกร้องมายาวนานกว่า 30 ปี แต่ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม และมีการเลื่อนโครงการออกไปอย่างต่อเนื่อง
นายเฉลิมพงศ์ ตั้งคำถามว่า รัฐบาลกำลังปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน หรือกำลังเกรงใจบุคคลหรือกลุ่มอิทธิพลบางกลุ่มหรือไม่ พร้อมระบุว่า ปัญหาหาดฟรีด้อมถูกพูดถึงซ้ำมาเป็นเวลานาน ทั้งเรื่องการใช้พื้นที่สาธารณะ การบุกรุก การหลอกขายที่ดินให้ทั้งชาวไทยและต่างชาติ การจัดเก็บค่าบริการ รวมถึงข้อสงสัยเรื่องอิทธิพลของคนมีสีในพื้นที่ แต่สิ่งที่ประชาชนได้รับกลับเป็นเพียงภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและคำพูดที่สวยหรู
ทั้งนี้ นายเฉลิมพงศ์ยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบปัญหาดังกล่าวต่อไป พร้อมย้ำว่าทรัพยากรของชาติไม่ควรตกเป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และชายหาดต้องเป็นของประชาชนทุกคน ไม่ใช่พื้นที่ผูกขาดของนายทุนหรือกลุ่มมาเฟีย โดยเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงการลงมือแก้ปัญหาอย่างจริงจัง มากกว่าการกล่าวคำพูดบนเวทีทางการเมืองเพียงอย่างเดียว