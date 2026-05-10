“กือโป๊ะบ้านใหม่” ตำนานความอร่อย 50 ปี จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก ยอดขายทะลุ 1 หมื่นบาทต่อวัน

นราธิวาส - ชวนชิม “กือโป๊ะบ้านใหม่” สูตรดั้งเดิม หอมปลาสดแท้ กรอบฟู ไร้สารกันบูด จากร้านกะนะห์-บังรอน จ.นราธิวาส ที่ส่งต่อความอร่อยมานานกว่า 50 ปี สร้างรายได้เฉลี่ย 10,000 บาทต่อวัน
วันนี้ (10 พ.ค.) ที่ร้านกะนะห์-บังรอน บ้านใหม่กือโป๊ะทอด บริเวณริมถนนสายนราธิวาส-ตากใบ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งเปิดขาย “กือโป๊ะทอด” สูตรดั้งเดิมไม่เคยเปลี่ยนมานานกว่า 50 ปี จากรุ่นคุณพ่อสู่มือของ นายอัมรันดร์ แนฆามา หรือ “บังรอน” อายุ 32 ปี ผู้เข้ามาสานต่อกิจการมานานกว่า 5 ปี
นายอัมรันดร์ แนฆามา หรือ “บังรอน” เล่าว่า คุณพ่อเริ่มทำกือโป๊ะขายมานานกว่า 50 ปี โดยในอดีตจำหน่ายเฉพาะแบบแห้งให้ลูกค้านำไปทอดเอง และยังส่งขายไปยังประเทศมาเลเซีย กระทั่งตนเข้ามาสานต่อกิจการเมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา ได้เพิ่มแบบทอดสำเร็จพร้อมทาน และแตกไลน์สินค้าให้หลากหลาย จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ว่า กือโป๊ะที่นี่ ต้องแผ่นบาง กรอบ หวานเนื้อปลา และที่สำคัญคือน้ำมันต้องใหม่ทุกวัน
โดยเบื้องหลังความอร่อยคือ ปลาหลังเขียวที่สดใหม่ ไม่ใช้ของแช่แข็ง ซึ่งสั่งมาจากปัตตานีครั้งละ 1,600 กิโลกรัม ทุก 3 วัน ย้ำว่าต้องปลาสดเท่านั้น จากนนั้นนำปลามาตัดหัว-หาง ล้างสะอาด และแช่น้ำแข็งไว้ 1 คืนเพื่อให้เนื้อปลาเด้ง ก่อนจะนวดผสมกับแป้งมัน แป้งสาคู ไข่เป็ด และปั้นเป็นแท่งยาว ต้มจนได้ที่แล้วนำไปตากแดด 1 วันเต็ม ๆ ก่อนจะนำมาหั่นแฉลบบาง ๆ แล้วทอดจนเหลืองทอง
“เราไม่ใส่สารกันบูดเลย ของเราสดใหม่ทุกวัน กือโป๊ะทอดเก็บได้ 1 อาทิตย์ ส่วนหัวข้าวเกรียบเก็บได้ 3 วัน เพื่อให้ลูกค้าได้รสชาติที่ดีที่สุด” บังรอนกล่าว
ปัจจุบันร้านกะนะห์-บังรอน ไม่ได้เป็นเพียงร้านขายของฝากริมทาง แต่กลายเป็นจุดกระจายสินค้าขนาดใหญ่ที่มีออเดอร์จากทั่วสารทิศ มีลูกค้ารับไปจำหน่ายต่อในทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอื่นๆ อาทิ ยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล กระบี่ไปจนถึงภูเก็ตและกรุงเทพฯ ด้วยยอดขายสูงถึง 1,000 กิโลกรัมต่อวัน สร้างรายได้เฉลี่ย 10,000 บาทต่อวัน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลอย่างรายอ ปีใหม่ หรือสงกรานต์ ยอดสั่งจองจะถล่มทลายเป็นพิเศษ แม้ในยุคที่ต้นทุนการขนส่งและวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้น บังรอนยังคงยืนหยัดขายในราคาเดิม เพื่อรักษาฐานลูกค้าและส่งต่อความอร่อยในราคามิตรภาพ
ซึ่งทางร้านมีกือโป๊ะให้เลือกหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ทั้งคนชอบนำไปทอดเองและแบบพร้อมทานทันที เช่น 1.กือโป๊ะแบบแผ่น (สูตรต้นตำรับ) แบบแห้งกิโลกรัมละ 85 บาท แบบทอดสำเร็จ ขนาด 500 กรัม ราคา 60 บาท, 2.กือโป๊ะแบบขาไก่ แบบขาไก่แห้ง กิโลกรัมละ 90 บาท แบบขาไก่ทอดสำเร็จ ขนาด 500 กรัม ราคา 60 บาท, 3.แบบทรงเครื่อง ขนาด 200 กรัม ราคา 25 บาท และ 4.หัวข้าวเกรียบ กิโลกรัมละ 25 บาท
พิกัดความอร่อยใครอยากลองสัมผัสรสชาติกือโป๊ะแท้ๆ แวะไปได้ที่ร้านกะนะห์-บังรอน ม.5 บ้านใหม่ ถ.นราธิวาส-ตากใบ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 18.00 น. หรือสั่งซื้อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 098-349-2037 หรือ 062-434-6420 จัดส่งทั่วไทยผ่านรถไฟและรถตู้ มั่นใจได้ว่ากือโป๊ะถึงมือแบบกรอบสวย ไม่แตกหักแน่นอน