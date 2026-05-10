ยึดยาบ้า 1.2 แสนเม็ดคาดบริษัทขนส่งเอกชน สกัดได้ก่อนกระจายลงพื้นที่

พังงา - ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพังงาและชุดสืบสวน สภ.คุระบุรี ยึดยาบ้า 120,000 เม็ด คาบริษัทขนส่งเอกชน ก่อนทะลักเข้าพื้นที่
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พล.ต.ต.ชัยเกียรติ วิริยสถิตย์กุล ผบก.ภ.จว.พังงา พ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี รอง ผบก.ภ.จว.พังงา ,พ.ต.อ.ศุภณัฐ รัตนภิรมย์ ผกก.สส.ภ.จว.พังงา นำโดย พ.ต.ต.จรรยง โลหกิจ สว.กก.สส.ภ.จว.พังงา พร้อมเจ้าหน้าที่สืบสวนจังหวัดพังงา เจ้าหน้าตำรวจ กก.2,กก.3 ปส.4 บช.ปส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คุระบุรี ได้ร่วมกันตรวจยึด ยาบ้า จำนวน 120,000 เม็ด ภายในกล่องพัสดุรวม 2กล่อง
โดยชุดสืบสวน ได้รับแจ้งจากสายสืบว่า มีการส่งยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชนรายหนึ่ง ปลายทาง อ.คุระบุรี จ.พังงา เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนวางกำลังจับกุม แต่ไม่พบตัวผู้รับ จึงได้ทำการเปิดกล่องเพื่อตรวจสอบ พบ ยาบ้าจำนวน 2 กล่อง โดยบรรจุ กล่องละ 60,000 เม็ด รวม 120,000 เม็ด และปลอม ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ผู้รับ
โดยทางเจ้าหน้าที่จึงเตรียมขยายผลหาตัวผู้ร่วมกระทำผิดมาดำเนินคดีในข้อหา ร่วมกันจำหน่ายโดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ยาบ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชน ต่อไป