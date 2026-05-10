รวบ “หัวจ่าย” เครือข่ายยาบ้ารายใหญ่ในพื้นที่คลองท่อม ยึดของกลาง 8 หมื่นเม็ด ขยายผลโยงตัวการใหญ่หนีกบดานประเทศเพื่อนบ้าน

กระบี่ - ทลายเครือข่ายยาบ้ารายสำคัญ รวบ “หัวจ่าย” พื้นที่คลองท่อม พร้อมยึดยาบ้ากว่า 80,000 เม็ด ขยายผลพื้นที่พังงา-ภูเก็ต ต่อได้ของกลางรวม 280,000 เม็ด เตรียมขยายผลโยงตัวการใหญ่กบดานฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
วันนี้ ( 10 พ.ค.69) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ภ.จว.กระบี่ เปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนจับกุมชายชาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่งทำหน้าที่เป็น “หัวจ่าย” กระจายยาเสพติดในพื้นที่ หลังตรวจยึดยาบ้ากว่า 80,000 เม็ด ที่ถูกลักลอบส่งผ่านระบบขนส่งพัสดุเอกชน
การจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมของเครือข่ายยาเสพติดรายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จนพบความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่มีการลำเลียงยาบ้าจากภาคเหนือเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ ก่อนกระจายต่อให้เครือข่ายใน จ.กระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง
โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่พบผู้ต้องหาขับรถกระบะไปจอดรออยู่ในพื้นที่ ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม ในลักษณะมีพิรุธ จึงเข้าแสดงตัวตรวจสอบ ก่อนสืบทราบว่ามีพัสดุต้องสงสัยถูกส่งมายังชื่อของผู้ต้องหา ผ่านบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.เมืองกระบี่
เมื่อเจ้าหน้าที่ประสานขอตรวจสอบพัสดุดังกล่าว และเปิดกล่องต่อหน้าพยาน ปรากฏพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ซุกซ่อนอยู่ภายใน จำนวน 80,000 เม็ด จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ทำหน้าที่เป็น “นักบิน” รับพัสดุยาเสพติดและรอส่งต่อให้เครือข่ายในพื้นที่ตามคำสั่งของผู้ค้ายารายใหญ่ โดยจะได้รับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาท
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังสืบทราบว่า เครือข่ายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับตัวการสำคัญคดียาเสพติด ซึ่งปัจจุบันหลบหนีหมายจับไปกบดานอยู่บริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบ้านฝั่งเมียนมา และยังคงสั่งการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน” รวมทั้ง “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย” ก่อนควบคุมตัวดำเนินคดี พร้อมเร่งขยายผลติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด
หากประชาชนพบเบาะแสยาเสพติด หรือพฤติกรรมต้องสงสัย สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน 191 หรือ เพจ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
ล่าสุดจากการจับกุมเครือข่าย หัวจ่ายยาบ้า พื้นที่ อ.คลองท่อม 80,000 เม็ด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขยายผลต่อไปยังเครือข่ายเดียวกัน ถูกส่งพัสดุไปปลายทางในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต จนสามารถตรวจยึดยาบ้าเพิ่มเติมได้อีกจำนวนหนึ่ง
โดยในพื้นที่ จ.พังงา เจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาบ้าได้จำนวน 120,000 เม็ด และในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ตรวจยึดได้อีก 80,000 เม็ด โดยกลุ่ม “นักบิน” ที่จะทำหน้าที่มารับพัสดุไหวตัวทัน ไม่เดินทางมารับของ เจ้าหน้าที่จึงยึดยาบ้าทั้งหมดไว้เป็นของกลางประกอบดำเนินคดีต่อไป
จากปฏิบัติการขยายผลในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาบ้าจากเครือข่ายดังกล่าวได้รวมทั้งสิ้น 280,000 เม็ด