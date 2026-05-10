รมว.คมนาคม นำพุทธศาสนิกชนชาวสงขลา ร่วมพิธีบวงสรวงและเททองนำฤกษ์จัดสร้างวัตถุมงคล “เจ้าสัวเก้าแสน (นายแรง)” สมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดเขาเก้าแสน เตรียมประกอบพิธีฝังลูกนิมิตครั้งแรกของวัด
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 ณ วัดเขาเก้าแสน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พระครูวินิตศีลาจาร เจ้าคณะจังหวัดสงขลา–สตูล (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดห้วยพุด จังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบวงสรวงและเททองนำฤกษ์จัดสร้างวัตถุมงคล “เหรียญหล่อเจ้าสัวเก้าแสน (นายแรง รุ่นแรก)” โดยมีนางนาที รัชกิจประการ นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสังคม เกิดก่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา นายภานุพงศ์ บริรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและความเป็นสิริมงคล
พิธีเริ่มด้วยการบวงสรวงบูชาฤกษ์โดยบัณฑิตพราหมณ์ จากนั้นนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ท่ามกลางเสียงเจริญชัยมงคลคาถา ก่อนเข้าสู่พิธีอาราธนาศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีอาราธนาพระปริตร พร้อมจุดเทียนชัยชัยชนะน้ำมนต์ ต่อด้วยพิธีนั่งปรกอธิษฐานจิตของพระเกจิอาจารย์ทั้ง 4 รูปประจำทิศ และพิธีเททองหล่อนำฤกษ์ โดยประธานฝ่ายสงฆ์เจิมเบ้าหลอมและเชิญประธานฝ่ายฆราวาสเททอง ท่ามกลางพระสงฆ์สวดชัยยันโต ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และโปรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนถวายปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร และเสร็จสิ้นพิธีตามลำดับ
สำหรับการจัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 2 อำเภอเมืองสงขลา ร่วมกับพุทธบริษัทและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ที่พร้อมใจกันจัดสร้างวัตถุมงคลในรูปแบบเหรียญหล่อสำหรับสักการะบูชา โดยใช้อัตลักษณ์ “ทวดนายแรง” ภายใต้ชื่อรุ่น “เจ้าสัวเก้าแสน (นายแรง)” เพื่อสืบสานความเชื่อ ความศรัทธา และคุณค่าทางจิตใจที่ผูกพันกับวิถีวัฒนธรรมของชาวสงขลา
ทั้งนี้ รายได้จากการจัดสร้างวัตถุมงคลดังกล่าว จะนำไปใช้ในการบำรุง ซ่อมแซม และบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดเขาเก้าแสน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบพิธีฝังลูกนิมิต ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของวัด นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และพัฒนาศาสนสถานให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่อย่างมั่นคงและยั่งยืน