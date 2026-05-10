สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะยังน่าเป็นห่วง ผวจ.นราฯ สั่งระดมรถดับเพลิงทำงานต่อเนื่อง

นราธิวาส - ผู้ว่าฯ นราธิวาส ระบุสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ ยังคงอยู่ระหว่างการควบคุม สั่งระดมกำลังพร้อมรถดับเพลิง 14 คัน และเครื่องสูบน้ำระยะไกล ปฏิบัติภารกิจดับไฟอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ (10 พ.ค.) นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอยี่งอ สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด ผู้แทนหน่วยทหาร และผู้นำท้องถิ่น ร่วมรายงานสถานการณ์
ภายหลังรับฟังสรุปสถานการณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่ติดตามจุดเกิดเหตุ พร้อมสั่งการระดมรถดับเพลิง 14 คัน จาก เทศบาลเมืองนราธิวาส เทศบาลตำบลรือเสาะ อบต.จอเบาะ เข้าควบคุมเพลิง เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน รวมถึงกำลังพลจิตอาสาหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ที่ปฏิบัติภารกิจดับไฟอย่างต่อเนื่อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะยังน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะทั้ง 6 จุดที่เกิดเหตุ เนื่องจากช่วงบ่ายมีกระแสลมแรง ทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน ระดมกำลังชาวบ้านเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่า
สำหรับการดับไฟ เจ้าหน้าที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสถานีพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 5 กิโลเมตร ต้องลำเลียงน้ำเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล 2 เครื่อง นำเครื่องสูบน้ำแบบหาบหามเข้าพื้นที่ ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอยี่งอ ตากใบ และสุไหงปาดี มีการใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลรวมทั้งสิ้น 7 เครื่อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ยังขอความร่วมมือประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังพื้นที่ หากพบผู้ลักลอบเผาป่า ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โทรศัพท์สายด่วน 1567 โดยข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ และมีเงินรางวัลนำจับ 50,000 บาท สำหรับผู้แจ้งเบาะแสด้วย พร้อมขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมถึงจิตอาสา ที่ปฏิบัติภารกิจควบคุมและดับไฟป่าด้วยความยากลำบากอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายในเร็ววัน
ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งการประชุมวอร์รูมที่ศาลากลางจังหวัด และการประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อเร่งแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะอย่างใกล้ชิด