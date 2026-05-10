“พิพัฒน์” พบปะชาวปัตตานี รับฟังข้อเสนอสร้างสะพานเชื่อม “แหลมนก–แหลมตาชี”

ปัตตานี - นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ปัตตานีพบปะชาวไทยเชื้อสายจีน รับฟังข้อเสนอสร้างสะพานเชื่อม “แหลมนก–แหลมตาชี” ดันปัตตานีสู่เมืองท่องเที่ยวระดับชายแดนใต้
วันนี้ (10 พ.ค.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี พรรคภูมิใจไทย เดินทางพบปะพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน ณ สมาคมฮกเกี้ยน ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในมิติเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมถึง นายอารีฟ สารอเอ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 และคณะ รวมไปถึงประชาชน ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยตัวแทนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนได้สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าปัตตานียังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนอีกมาก หากได้รับการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
โอกาสนี้ นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ได้เสนอแนวคิดโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างบ้านแหลมนก ต.บานา อ.เมืองปัตตานี ไปยังปลายแหลมตาชี ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ระยะทางประมาณ 5-6 กิโลเมตร เพื่อยกระดับการคมนาคมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
นายพิทักษ์ กล่าวว่า ปัจจุบันหากเดินทางด้วยรถยนต์จากฝั่งเมืองปัตตานีไปยังแหลมตาชี จะต้องใช้ระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที แต่หากมีสะพานเชื่อมดังกล่าว จะช่วยลดระยะเวลาเหลือเพียงประมาณ 10 นาทีเท่านั้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่อย่างมหาศาล
แหลมตาชีถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของชายแดนใต้ มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยแนวทรายขาว และสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้ในมุมเดียวกัน จนได้รับการขนานนามว่าเป็นอัญมณีแห่งลังกาสุกะ อีกทั้งปัจจุบันมีรีสอร์ท ที่พัก และชุมชนท่องเที่ยวเกิดขึ้นจำนวนมาก หากมีสะพานเชื่อมก็จะช่วยยกระดับให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของปัตตานีและปลายด้ามขวาน
ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาว พร้อมรับข้อเสนอของภาคประชาชนและภาคเอกชนไปพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงผลกระทบในทุกด้านอย่างรอบคอบ
การลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานี ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น รัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้ปัตตานีก้าวสู่เมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้ในอนาคต
ขณะที่ตัวแทนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานี ต่างแสดงความยินดีที่รัฐบาลลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอโดยตรง พร้อมสะท้อนว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม จะเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุน การค้า และการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน