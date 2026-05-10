กองทัพภาคที่ 4 สนธิกำลังตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหลีกเลี่ยงภาษี มูลค่ากว่า 50 ล้าน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เจ้าหน้าที่ชุดภัยแทรกซ้อนกองทัพภาคที่ 4 สนธิกำลังตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหลีกเลี่ยงภาษี ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ รวมถึงเครื่องปรับอากาศ มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดระนอง
จากการที่ พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองบังคับการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่ และปราบปรามภัยแทรกซ้อน 14 จังหวัดภาคใต้ เร่งติดตามและตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนว่า มีการลักลอบจัดเก็บสินค้าต้องสงสัยหลีกเลี่ยงภาษี ภายในโกดังของชาวต่างชาติสัญชาติเมียนมา ในพื้นที่อำเภอเมืองระนอง จ.ระนอง
ต่อมา เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2569 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ได้ประสานกำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการภัยแทรกซ้อน กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองระนอง เข้าตรวจสอบโกดังบริษัท 168 ทรานสปอร์ต โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นโกดังไม่มีเลขที่ ตั้งอยู่บริเวณถนนสาย 4080 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ในโรงงานและโรงแรม รวมถึงเครื่องปรับอากาศระบบร้อนและระบบเย็นจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่า อาจเป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาท
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจยึดสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมคัดแยก ตรวจสอบแหล่งที่มา และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
กองทัพภาคที่ 4 ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่
ทั้งนี้ การลักลอบนำเข้าสินค้าโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร นอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศแล้ว ยังอาจสร้างความไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัย สามารถแจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานความมั่นคงหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ทันที เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่โปร่งใส ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน