นายกฯ อนุทิน ลงภูเก็ต ลุยแก้ปัญหากบุกรุกหาดบางเทา-หาดฟรีด้อม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - นายกฯ อนุทิน บินด่วนลงภูเก็ต ลุยแก้ปัญหากบุกรุกหาดบางเทา-หาดฟรีด้อมหลังมีการเข้าตรวจสอบและจับกุมของเจ้าหน้าที่ไปก่อนหน้านี้
วันนี้ (10 พ.ค.69) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ มีกำหนดการเดินทางลงพื้นที่ จ. ภูเก็ต เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบสังคมและทวงคืนพื้นที่สาธารณะ
โดยจุดแรกลงพื้นที่ ตรวจสอบจุดบุกรุกหาดบางเทาที่มีการก่อสร้างอาคาร โดยไม่ได้รับอนุญาตมาตั้งแต่ปี 64 เพื่อรับฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่ยืดเยื้อมานาน ซึ่งเดิมพื้นที่นี้มีการลักลอบสร้างอาคารไม้เป็นบาร์เบียร์และร้านอาหาร ซึ่ง อบต.เชิงทะเล เคยเข้ารื้อถอนไปแล้ว และปัจจุบัน พบว่ามีการกลับมาก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจนเต็มพื้นที่ โดยมีการอ้างสิทธิ์ในโฉนดที่ดินบางส่วนและการยินยอมจากเจ้าของที่ดิน ในส่วนการดำเนินการ อบต.เชิงทะเล ได้ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ติดคำสั่งทางกฎหมายเพื่อดำเนินการขั้นเด็ดขาด
จากนั้น ในช่วงบ่าย วันเกียวกัน นายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยัง หาดฟรีดอม (พื้นที่คาบเกี่ยว ต.ป่าตอง และ ต.กะรน) เพื่อติดตามผลปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด ซึ่งจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานด้านความมั่นคง/ป่าไม้ ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนฯ พบการบุกรุกอย่างชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตรวจยึดและร้องทุกข์กล่าวโทษรวมทั้งสิ้น 23 คดี ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ และพบว่ามีการบุกรุกเนื้อที่รวมกว่า 57 ไร่ (จากพื้นที่ทั้งหมด 24,750 ไร่) ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัด
