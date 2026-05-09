สุไหงโก-ลก จัดใหญ่! งานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ ครบรอบ 74 ปี ชูพลังศรัทธาและพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ 8 วัน 8 คืน

วันนี้ (9 พ.ค.) เวลา 08.00 น. อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จัดงานสมโภช “เจ้าแม่โต๊ะโมะ” ครบรอบ 74 ปี อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 4–11 พฤษภาคม 2569 ณ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ และบริเวณลานมหาราช เพื่อสืบสานประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสุไหงโก-ลก พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้
ในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิด ท่ามกลางประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก สะท้อนถึงพลังศรัทธาและความงดงามของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดงานในปีนี้อยู่ภายใต้แนวคิด “เทศกาลแห่งศรัทธา” ซึ่งตลอดระยะเวลา 8 วัน 8 คืน มีกิจกรรมสำคัญและพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์มากมาย อาทิ พิธีอัญเชิญองค์เจ้าแม่โต๊ะโมะออกแห่รอบเมือง ขบวนเกี้ยวองค์เทพเจ้า ขบวนสิงโต มังกรทอง และขบวนเอ็งกออันยิ่งใหญ่ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสิริมงคลและเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน
นอกจากนี้ ยังมีพิธีกรรมสำคัญ ได้แก่ พิธีจุดปะทัด 1 ล้าน 6 แสนนัด พิธีจุดพลุเฉลิมฉลอง 74 นัด พิธีเดินสะพานสะเดาะเคราะห์ พิธีลุยไฟ และพิธีเทกระจาดเพื่อการกุศล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและครอบครัว
ภายในงานยังเต็มไปด้วยกิจกรรมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชายแดนใต้ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงงิ้วโบราณ มโนราเทวศิลป์จากจังหวัดปัตตานี ลิเกฮูลู รวมถึงการแสดงจากนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง สร้างสีสันและความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานในทุกค่ำคืน
สำหรับ “เจ้าแม่โต๊ะโมะ” ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนาน เดิมประดิษฐานอยู่ที่บ้านโต๊ะโมะ อำเภอสุคิริน ซึ่งในอดีตเป็นแหล่งเหมืองทองคำสำคัญ ก่อนจะอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสักการะได้สะดวกยิ่งขึ้น จนกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจสำคัญของชาวจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ ผู้จัดงานฯ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งศรัทธา ชมความสวยงามของขบวนแห่อันตระการตา และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองภายในงาน ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ณ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส