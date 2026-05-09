บรรยากาศซื้อขายชุดนักเรียนเมืองนราธิวาสคึกคัก ผู้ปกครองโอดเงินอุดหนุนไม่พอค่าใช้จ่าย

นราธิวาส - ร้านชุดนักเรียนเมืองนราธิวาสคึกคักรับเปิดเทอม ผู้ประกอบการยังคงตรึงราคาเดิม แม้ว่าต้นทุนสินค้าบางรายการจะสูงขึ้น ผู้ปกครองชี้เงินอุดหนุนรัฐยังไม่พอค่าใช้จ่ายจริง แต่ก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่ง
วันนี้ (9 พ.ค.) ที่ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส บรรยากาศตามร้านจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ตลอดทั้งวัน ผู้ปกครองได้พาบุตรหลานเดินทางมาเลือกซื้อชุดนักเรียนใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ซึ่งหลายโรงเรียนจะเริ่มเปิดเรียนระหว่างวันที่ 14–18 พฤษภาคมนี้ ส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายเป็นไปอย่างคึกคัก
ที่ร้านประเสริฐเวิลด์สปอร์ต ร้านค้าส่งและค้าปลีกชุดนักเรียนรายใหญ่ในพื้นที่ พบว่ามีประชาชนทยอยเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งชุดนักเรียน เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋า และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ
นายสุรพล หรุ่นโพทธิ์ อายุ 60 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า ช่วงใกล้เปิดเทอมถือเป็นช่วงที่ร้านมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากที่สุด ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะพาบุตรหลานมาเลือกซื้อชุดนักเรียนด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสม พร้อมทั้งขอใบเสร็จรับเงินจากทางร้าน เพื่อนำไปใช้เบิกเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของภาครัฐ
ด้านพนักงานขายของร้าน กล่าวว่า ในปีนี้ ร้านยังคงจำหน่ายสินค้าทุกประเภทในราคาเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ยังไม่ปรับขึ้นราคา แม้ว่าต้นทุนสินค้าบางรายการจะสูงขึ้น โดยราคาชุดนักเรียนมีให้เลือกหลายระดับ ตั้งแต่หลักสิบบาทไปจนถึงหลักร้อยบาท ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและคุณภาพสินค้า เพื่อให้เหมาะสมกับกำลังซื้อของผู้ปกครองแต่ละคน
ขณะที่ผู้ปกครองหลายราย ระบุว่า แม้ทางร้านจะจำหน่ายสินค้าในราคาที่ย่อมเยา แต่ในช่วงที่บุตรหลานเปลี่ยนระดับชั้น เช่น จากอนุบาลขึ้นประถมศึกษา หรือจากประถมศึกษาขึ้นมัธยมศึกษา จำเป็นต้องซื้อชุดและอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1,000–2,000 บาทต่อคน
สำหรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2569 ที่ภาครัฐจัดสรรให้ ประกอบด้วย ระดับอนุบาล 325 บาทต่อคนต่อปี ระดับประถมศึกษา 400 บาทต่อคนต่อปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 500 บาทต่อคนต่อปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 550 บาทต่อคนต่อปีนั้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่า แม้จะยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจริง แต่ก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่ง ดีกว่าต้องรับภาระทั้งหมดด้วยตนเองเพียงลำพัง