กระบะขนบุหรี่เถื่อนหลุดโค้งชนเสาไฟฟ้าล้มทับ หนุ่มคนขับแอบเอาไปซ่อนแต่ไม่พ้นมือตำรวจ

พัทลุง - หนุ่มพัทลุงขับกระบะเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง เสียหลักขนเสาไฟฟ้าหักโค่นทับตัวรถ ก่อนรีบนำลังใส่บุหรี่เถื่อน 10 ลังที่ขนมาไปแอบซ่อนใกล้บ้านชาวบ้าน
วานนี้ (8 พ.ค.) ตำรวจ สภ.ควนขนุน จ.พัทลุงรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักชนเสาไฟฟ้าหักโค่น โดยคนขับพยายามขนลังที่บรรทุกมานำไปชุกซ่อน เหตุเกิดบนถนนสายปากสระ-บ้านปากคลอง ท้องที่ ม.1 ต.มะกอกเหนือ อ.คควนขนุน หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบที่เกิดเหตุ พร้อมตำรวจชุดสืบสวน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ในที่เกิดเหตุ ริมถนนสายดังกล่าว เจ้าหน้าที่พบรถยนต์กระบะสีดำแบบมีหลังคาคลุมกระบะ หมายเลขทะเบียน ผฉ 2433 สุราษฎร์ธานี ในสภาพด้านหน้าพังเสียหาย ส่วนตัวรถเสาไฟฟ้าล้มทับ สายไฟฟ้าสายโทรศัพท์ขาด ได้รับความเสียหาย
ทราบชื่อคนขับคือ นายวรพรต จันทะระ อายุ 30 ปี บ้านอยู่ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง โดยก่อนที่ตำรวจจะมาถึง นายวรพรตได้รีบนำลังบรรจุบุหรี่หนีภาษี 10 ลัง ขนย้ายหลบไปซุกซ่อนใกล้บ้านเรือนชาวบ้าน ก่อนชาวบ้านสะกิดตำรวจว่า มีของผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัว พร้อมของกลาง บุหรี่หนีภาษี 10 ลัง รวม 2550 ซอง ส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.สรรพสามิต พร้อมประสานสรรพสามิตมาตรวจเก็บของกลางและทำลายหลังคดีสิ้นสุดต่อไป
ผู้เห็นเหตุการณ์ ระบุว่า ก่อนเกิดเหตุ รถยนต์คันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็วสูงจาก อ.เมืองพัทลุงมุ่งหน้าสู่ อ.ควนขนุน ก่อนเจอทางโค้ง ทำให้รถเสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าจนหักโค่นดังกล่าว