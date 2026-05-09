ล้างบาง เกาะพะงัน บุกจับ 3 โรงแรมเถื่อน เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงิน สงสัยโยง "ทุนนอมินี"

สุราษฎร์ธานี - ล้างบาง เกาะพะงัน ฝ่ายปกครอง ตำรวจ บุก จับ 3 โรงแรมเถื่อน หลังพบไม่มีใบอนุญาต เร่งขยายตรวจสอบเส้นทางการเงิน-ถือครองที่ดิน สงสัยโยง "ทุนนอมินี"
ภายใต้นโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรี ที่สังการให้มีการกวาดล้างขบวนการ "นอมินี" ที่ใช้ชื่อคนไทย ถือหุ้นแทนต่างชาติ ล่าสุดในส่วนของเกาะพะงัน ได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ นำโดย ร.ต.ต.สิงห์คำ คำยอด ผู้อำนวยการสํานักการสอบสวน และ นิติการกรมการปกครอง นายเรืองลักษณ์ เรืองยังมี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน นายไพสิฐ ทองเจิม นายอำเภอเกาะพะงัน พ.ต.อ อภิชาติ จันทร์สำเร็จ ผกก.สภ.เกาะพะงัน นำกำลังชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดสุราษฎรธานี ปกครองอำเภอเกาะพะงัน สภ.เกาะพะงัน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว
ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเป้าหมาย ทำการล่อซื้อใช้บริการโรงแรม/รีสอร์ท ซึ่งจากการร่วมกันสืบสวนน่าเชื่อว่าได้เปิดดำเนินการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำนวน 4 เป้าหมาย ประกอบด้วย เป้าหมายที่ 1 ตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อมูล ชาวสวิสเซอร์แลนด์ถือหุ้นในสัดส่วน 49% ร่วมกับคนไทย 51% เป้าหมายที่ 2 ตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อมูลชาวสโลวีเนียถือหุ้นในสัดส่วน 49% ร่วมกับคนไทย 51% เป้าหมายที่ 3 ตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อมูลชาวกรีซถือหุ้นในสัดส่วน 49% ร่วมกับคนไทย 51% และ เป้าหมายที่ 4 ตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อมูลชาวอุรุกวัยถือหุ้นในสัดส่วน 49% ร่วมกับคนไทย 51%
และ จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยไม่ได้รับอนุญาตบนเกาะพะงัน จำนวน 3 ราย พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 ต่อไป และ มีการจับกุมผู้ต้องหาจำนวน 3 คน ซึ่งพบว่าเป็นชาวต่างชาติ และ คนไทย ที่เปิดโรงแรม โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนั้นยังมีการจับกุมชาวต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิที่จะทำได้”
ทั้งนี้ จะได้สืบสวนสอบสวนขยายผลว่าการดำเนินการของแต่ละบริษัท รวมทั้งมีการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และ การถือครองที่ดิน เข้าข่ายการกระทำความผิด “นอมินี” ในการถือหุ้นลงทุนหรือไม่ ต่อไปในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ต่อไป