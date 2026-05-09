ผู้ว่าสุราษฎร์ฯเปิดปฏิบัติการเชิงรุก! จัดระเบียบชาวต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยว หลังพบแฝงตัวอยู่ยาว แย่งอาชีพคนไทย

สุราษฎร์ธานี – ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ฯ เปิดปฏิบัติการเชิงรุก สั่งจัดระเบียบชาวต่างชาติในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ หลังพบแฝงตัวพำนักระยะยาวและประกอบอาชีพผิดกฎหมาย ย้ำกวาดล้างธุรกิจนอมินี คุมเข้มกลุ่มพำนักระยะยาว พบใช้วีซ่าผิดประเภท
นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยถึงกรณีที่ปรากฏข่าวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มชาวอิสราเอล เดินทางเข้ามาพำนักในพื้นที่เกาะพะงัน เกาะสมุย และเกาะเต่า เป็นจำนวนมากและพำนักอยู่ในระยะยาว ว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีบางส่วนใช้วีซ่านักท่องเที่ยวแอบแฝงเข้ามาประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย รวมถึงมีพฤติกรรมบางประการที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นย้ำมาตรการยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว
สำหรับแนวทางแก้ไขในระยะยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมวางระบบฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อคัดกรองนักท่องเที่ยวคุณภาพและป้องกันการเข้ามาสร้างอิทธิพลของกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมาย
พร้อมกันนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการ หากพบเห็นบุคคลหรือสถานประกอบการที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เติบโตอย่างยั่งยืนและปลอดภัย