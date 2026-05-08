กระบะขนทุเรียนเบรกไม่อยู่ อัดชนก๊อปปี้ 4 คันรวด สังเวยถนนลื่น

ชุมพร – กระบะขนทุเรียนซิ่งลงใต้ เจอทางเบี่ยงทำสะพานหน้าโครงการบ้าน บนอเวณ หลังสวน เบรกไม่ทันพุ่งอัดก๊อปปี้รถคันหน้าพังยับรวดเดียว 4 คัน คนขับกระบะเคราะห์ร้ายถูกอัดคาซากบาดเจ็บสาหัส กู้ภัยเร่งหามส่งโรงพยาบาลพัลวัน
เมื่อเวลา 12.20 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ร.ต.ท.ณัฐวุฒิ เกิดสวัสดิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.หลังสวน รับแจ้งเหตุรถชนกันหลายคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณถนนเอเชีย 41 ขาล่องใต้ หน้าโครงการบ้าน หมู่ที่ 11 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย สมาคมพุทธประทีปหลังสวน
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์ได้รับความเสียหายรวม 4 คัน จอดกีดขวางการจราจร คันแรกเป็น รถยนต์กระบะอีซูซุ ดีแมกซ์ สีดำ สภาพท้ายรถถูกชนพังเสียหาย มีนายโชคชัย อายุ 62 ปี เป็นผู้ขับขี่ ไม่ได้รับบาดเจ็บ ถัดมาด้านท้ายพบ รถบรรทุกหกล้อ (ขนส่งไปรษณีย์) ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน 51-2188 กทม. สภาพด้านหน้าและท้ายรถพังยับเยิน มีนายอิทธิพล บุญโชติ อายุ 42 ปี เป็นผู้ขับขี่ ไม่ได้รับบาดเจ็บ
จุดเกิดเหตุใกล้กันพบ รถยนต์กระบะโตโยต้า รีโว้ สีดำ สภาพถูกอัดก๊อปปี้เสียหายทั้งคัน ภายในรถพบร่าง นายชัยวัฒน์ อายุ 46 ปี คนขับถูกแรงกระแทกอัดติดอยู่ในรถได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังสวนอย่างเร่งด่วน
ส่วนคู่กรณีคันสุดท้ายที่พุ่งชนท้ายคือ รถยนต์กระบะบรรทุกทุเรียน ยี่ห้อโตโยต้า รีโว้ สีเทา สภาพหน้ารถพังเสียหายถึงเครื่องยนต์ มี นายมูฮำหมัดอารือนั้น เจ๊ะโด อายุ 19 ปี เป็นผู้ขับขี่ ยืนรอให้การด้วยอาการตกใจ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า จุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึงบริเวณก่อสร้างสะพานประมาณ 400 เมตร ซึ่งทางผู้รับเหมาได้ปิดช่องจราจรด้านซ้ายเพื่อซ่อมแซม ทำให้รถต้องเบี่ยงเข้าเลนขวาเพียงเลนเดียว ส่งผลให้รถติดสะสมเป็นแถวยาว ขณะที่รถคันหน้ากำลังชะลอตัว คาดว่ารถกระบะคอกขนทุเรียนที่ขับตามหลังมาด้วยความเร็ว ประกอบกับในช่วงดังกล่าวฝนเพิ่งหยุดตกทำให้ถนนลื่น คนขับเบรกไม่อยู่และเสียหลักพุ่งชนท้ายรถของนายชัยวัฒน์ อย่างจัง จนรถกระเด็นไปอัดก๊อปปี้ต่อกันรวม 4 คันรวด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพและทำแผนที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน พร้อมจะสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป.