เปิดใจ “โจโจ้ ทราเวอร์ส” นร. ม 5 ช่วยชีวิตนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เปิดใจ “โจโจ้ ทราเวอร์ส” นักเรียน ม.5 กะทู้วิทยา ฮีโร่ ช่วยทำ CPR นักท่องเที่ยวต่างชาติวูบหมดสติกลางถนน จนกลับมามีชีพจรอีกครั้ง
จากกรณีมีการแชร์ข่าวและภาพ ฮีโร่ “โจโจ้ ทราเวอร์ส” อายุ 18 ปี นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนกะทู้วิทยา ที่เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติที่หมดสติล้มฟุบกลางถนน ก่อนสามารถช่วยชีวิตไว้ได้อย่างปาฏิหาริย์ จนกลายเป็นข่าวดัง
ล่าสุด โจโจ้ ได้เล่าว่า ขณะเกิดเหตุกำลังจะเก็บร้าน ได้ยินเสียงคนตะโกนว่ามีผู้หมดสติ จึงรีบวิ่งเข้าไปดู พบชายชาวต่างชาติล้มศีรษะกระแทกพื้น มีเลือดไหลบริเวณศีรษะ จึงให้เพื่อนโทรแจ้งสายด่วน 1669 ก่อนรีบกลับไปหยิบทิชชู่มาซับเลือด พร้อมตรวจชีพจร แต่พบว่าหัวใจหยุดเต้นแล้ว จึงตัดสินใจทำ CPR ทันที
ระหว่างปั๊มหัวใจ ผู้บาดเจ็บกลับมามีชีพจรอีกครั้ง แต่ไม่นานหัวใจหยุดเต้นซ้ำ แต่ตนไม่ยอมแพ้ เดินหน้าทำ CPR ต่อเนื่อง จนสามารถช่วยให้หัวใจกลับมาเต้นได้อีกครั้ง ถือเป็นเคสจริงครั้งแรกในชีวิตที่ได้ลงมือช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
เจ้าตัวยังเผยว่า ความรู้เรื่อง CPR ได้มาจากการอบรมของโรงเรียนกะทู้วิทยา รวมถึงการฝึกเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และเพิ่งไปฝึกประสบการณ์ที่โรงพยาบาลป่าตองเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยมีความฝันอยากเป็นพยาบาลในอนาคต
“ตอนที่เขาฟื้นขึ้นมา ดีใจมากจนแทบร้องไห้ เพราะหัวใจเขากลับมาเต้นอีกครั้ง ดีใจที่ได้ช่วยชีวิตคน และเหมือนได้ทำลายความกลัวของตัวเอง เพราะปกติเป็นคนกลัวเลือดมาก แต่วันนั้นเลือดเต็มพื้นก็ยังพยายามปั๊มหัวใจจนช่วยเขาไว้ได้” โจโจ้ กล่าว