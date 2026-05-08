“ผอบทอง” กระท้อนโบราณของดีเมืองสตูล เปิดสวนรับต้นฤดู หวานละมุนจนส่งออกนอก

สตูล - เกษตรกรเมืองสตูลโชว์ศักยภาพ ปั้น “กระท้อนพันธุ์ผอบทอง” ผลไม้หายากเนื้อฟูเป็นปุย หวานสนิทไร้รสฝาด ขึ้นแท่นของดีเมืองสตูล ออกผลผลิตไวรายแรกของฤดูกาล ยอดสั่งจองทะลักทั้งตลาดในไทยและต่างประเทศ ด้านเกษตรอำเภอลงพื้นที่คุมเข้มคุณภาพไร้สารตกค้าง พร้อมเปิดตลาด “ไทยช่วยไทย” ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้
วันนี้ (8 พ.ค.) ที่สวนเกษตรของ นางอำนวย ศิริอักษร และ นางสมสวัสดิ์ ศรีหรัญ ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล กำลังกลายเป็นจุดสนใจของตลาดผลไม้เกรดพรีเมียม เนื่องจากเป็นแหล่งปลูก “กระท้อนพันธุ์ผอบทอง” ซึ่งเป็นสายพันธุ์โบราณจากนนทบุรีที่หาทานได้ยากในปัจจุบัน แต่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตคุณภาพเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยในปีนี้ให้ผลผลิตเร็วกว่าสายพันธุ์อื่น เป็นโอกาสทองในการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
นางสมสวัสดิ์ ศรีหรัญ ทายาทเจ้าของสวน เปิดเผยว่า สวนแห่งนี้ปลูกกระท้อนผอบทองมานานกว่า 20 ปี แม้ในช่วงเริ่มต้นจะถูกมองว่าลงทุนสูง ต้นพันธุ์ราคาสูงถึง 500 บาทในขณะนั้น แต่ปัจจุบันพิสูจน์แล้วว่าคุ้มค่า กระท้อนพันธุ์นี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ “หวานละมุน เนื้อหนา ฟูเป็นปุยละเอียด และเมล็ดเล็ก” ที่สำคัญเปลือกบางจนใช้มือแกะหรือใช้ช้อนตักรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้มีดปอก รสชาติหวาน
"ปีนี้ผลผลิตเริ่มออกตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งถือว่าออกก่อนกระท้อนพันธุ์อื่น ยอดสั่งจองตอนนี้คึกคักมาก ทั้งจากหลีเป๊ะ ภูเก็ต กรุงเทพฯ รวมถึงส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย โดยราคาหน้าฟาร์มเกรดพรีเมียม (ไซส์ใหญ่) อยู่ที่กิโลกรัมละ 100 บาท ส่วนไซส์กลาง 80 บาท และไซส์เล็ก 60 บาท แม้ต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ แต่เรายังคงรักษาคุณภาพและราคาที่เป็นธรรมเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทานของดี" นางสมสวัสดิ์ กล่าว
ด้าน นางสาวรุ่งนภา ทวนทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล ระบุว่า ทางสำนักงานฯ ได้เข้ามาส่งเสริมและให้คำแนะนำด้านการผลิตแบบ “ปลอดภัยไร้สารเคมี” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูลได้ผลักดันโครงการ “ไทยช่วยไทย” โดยนำผลผลิตกระท้อนผอบทองเกรดพรีเมียมจากสวนของเกษตรกรโดยตรง ไปวางจำหน่ายบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล ทุกวันศุกร์ ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อตัดปัญหาพ่อค้าคนกลางและช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าคุณภาพดีในราคายุติธรรม
สำหรับผู้ที่สนใจลิ้มลองรสชาติความหวานหอมของกระท้อนผอบทอง ต้นฤดูจากจังหวัดสตูล ติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่: เบอร์โทรศัพท์: 064-0649507 (คุณพี่สาว) พิกัดสวน: 142 หมู่ที่ 2 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล
การส่งเสริมผลไม้พื้นถิ่นที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนเช่นนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างรายได้ปีละนับแสนบาทให้กับเกษตรกรบนพื้นที่เพียงไม่กี่ไร่ แต่ยังเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ "สตูล เมืองเกษตรคุณภาพ" ที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบผลไม้พรีเมียมจากทั่วประเทศ