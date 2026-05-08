“สรรเพชญ” ลงพื้นที่พัทลุง นำเจ้าท่าติดตามขุดลอกร่องน้ำพนางตุงวันแรก พร้อมสำรวจคลองลำปำ-ทะเลน้อย หนุนพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วันนี้ (8 พฤษภาคม 2569) นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามการเริ่มดำเนินโครงการขุดลอกร่องน้ำในพื้นที่พนางตุง ซึ่งเป็นวันแรกของการดำเนินงาน โดยมี นายวีระยุทธ งามจิตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, น.อ.ดร.อธิคุณ คงมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1, นายวรท เทิดวีระพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 จังหวัดพัทลุง, นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ร่วมลงพื้นที่ พร้อมด้วยนายอารีฟ สารอเอ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 นายภาณุ ภาศักดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 นายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
โครงการขุดลอกร่องน้ำพนางตุงครั้งนี้ประกอบด้วย 2 สาย ได้แก่ ร่องน้ำคลองยวน และร่องน้ำคลองหลังป่า กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 4 กันยายน 2569 นายสรรเพชญกล่าวว่า การขุดลอกร่องน้ำเป็นงานที่ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น เนื่องจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลดปัญหาการตื้นเขิน และบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด
ภายหลังการลงพื้นที่บริเวณจุดขุดลอก คณะได้นั่งเรือหางยาวเดินทางไปยังพื้นที่ทะเลน้อย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำคัญของจังหวัดที่อุดมไปด้วยบัวและนกนานาชนิด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบางพื้นที่มีวัชพืชขึ้นปกคลุมจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและการเติบโตของบัว ซึ่งหากได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างเป็นระบบ จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในโอกาสเดียวกัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้ลงสำรวจพื้นที่คลองลำปำ อำเภอเมือง ซึ่งประชาชนในพื้นที่สะท้อนความต้องการให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และคุณภาพน้ำ รวมถึงขอให้กรมเจ้าท่าได้สำรวจเพื่อขุดลอกและกำจัดวัชพืชในบริเวณคลองกระถิน ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ที่ปัจจุบันมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นจนเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ทั้งที่คลองสายนี้ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างคลองลำปำกับทะเลน้อย
ทั้งนี้ จังหวัดพัทลุงอยู่ระหว่างผลักดันโครงการวอล์กเวย์ริมคลองลำปำ เพื่อยกระดับพื้นที่ให้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่พักผ่อนสาธารณะ โดยมีแนวคิดนำเสนอแผนพัฒนาดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในโอกาสที่จะถึงนี้