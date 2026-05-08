ชาวเบตงแห่ซื้อสินค้าโครงการ “ไทยช่วยไทย” ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือน

ยะลา - ชาวเบตงแห่ซื้อสินค้าราคาประหยัดสัปดาห์ที่ 2 ในโครงการ "ไทยช่วยไทย" ช่วยลดค่าครองชีพ เผยโครงการนี้ช่วยลดภาระรายจ่ายในครัวเรือนได้มากเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
วันนี้ (8 พ.ค.) บรรยากาศการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ที่บริเวณบ้านพักนายอำเภอเบตง จ.ยะลา เป็นไปอย่างคึกคักในสัปดาห์ที่ 2 ของโครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระค่าครองชีพ” โดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเข้าแถวรอซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำตาลทราย และไข่ไก่ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอุปโภคจากร้านค้าส่ง (สบู่, แชมพู, ผงซักฟอก) สินค้าธงฟ้า สินค้าชุมชน และสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของเบตง ได้แก่ หมี่เหลือง เฉาก๊วย และโรตีกรอบ มาวางจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป
ชาวบ้านที่มาจับจ่ายต่างแสดงความพึงพอใจ โดยระบุว่าโครงการนี้ช่วยลดภาระรายจ่ายในครัวเรือนได้มาก เนื่องจากมีสินค้าให้เลือกหลากหลายทั้งแบรนด์หลักและแบรนด์รองในราคาประหยัด รวมถึงสถานที่จัดงานตั้งอยู่ใกล้ชุมชน เดินทางสะดวก เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
นายอิสสะมาแอ ยาโกะ นายอำเภอเบตง เปิดเผยว่า โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน เพื่อมุ่งเน้นการลดภาระค่าครองชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยเน้นย้ำว่าสินค้าทุกรายการมีคุณภาพและราคายุติธรรม ซึ่งประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ทุก วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอเบตง ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569 และวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569