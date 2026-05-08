เปิดยุทธการอินทรี 154 พิทักษ์กระบี่ ระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย จับผู้ต้องหา ยาเสพติด และอาวุธ เพียบ

กระบี่ – กระบี่ เปิดยุทธการอิทรี 154 ระดมกำลังกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย ห้วงวันที่ 1-7 พ.ค.ได้ผู้ต้องหา ยาเสพติด อาวุธปืน กว่า 90 รายการ มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท
วันนี้ (8 พ.ย.69) ที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จ.กระบี่ นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย พล.ต.ต สุขเกษม นครวิไล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และ จนท.สำนักงานสาธารณสุจังหวัดกระบี่ ร่วมแถลงผลการกวาดล้างยาเสพติด ตามยุทธการอินทรี 154 พิทักษ์กระบี่ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2569 ซึ่งสามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติด 224 ราย จับผู้เสพยาเสพติด 4 ราย จับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ 7 ราย ดำเนินคดีสมคบ 5 คดี ยึดยาบ้า 85,710 เม็ด ยาไอซ์ 24.6 กรัม ยึดอาวุธปืน 30 กระบอก รถยนต์ 7 คัน รถจักรยานยนต์ 4 คัน รวมของกลาง กว่า 90 รายการ มูลค่ากว่า 5,349,000 บาท
พล.ต.ต.สุขเกษม นครวิไล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า หนึ่งในคดีที่สามารถติดตามจับกุมได้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา คือ คดีคนร้าย 3 ราย ได้ใช้อาวุธปืนสงคราม เอ็ม-16 ยิงถล่มบ้านเครือข่ายค้ายาบ้าในพื้นที่ ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ โดยผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย สารภาพว่า ได้รับคำสั่งจากขบวนการค้ายาเสพติดในจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ให้ติดตามทวงหนี้ค่ายาบ้า ซึ่งผลจากการปราบปรามจับกุมขบวนการค้ายาเสติดและอาชญากรรมอย่างเข้มข้นของจังหวัดกระบี่ พบว่า คดีค้ายาเสพติดส่งผลให้คดีขู่ ฆ่า ทวงหนี้ค่ายาเสพติดเพิ่มขึ้นด้วย
นอกจากนี้ จากปฏิบัติการดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้กระทำผิดและตรวจยึดของกลางได้จากการร้องเรียนของประชาชน ผ่านสายด่วน 1386 จำนวน 13 เรื่อง
ด้าน นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ขอบคุณประชาชนที่ร่วมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และขจัดปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ผ่านสายด่วน 1386 ซึ่งทางจังหวัดจะปิดรายชื่อผู้แจ้งเป็นความลับ