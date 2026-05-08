สมาคมคลองไทยยื่นหนังสือถึง ส.ว.ช่วยผลักดันโครงการขุดคลองไทย-แลนด์บริดจ์

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตัวแทนจากสมาคมคลองไทยนำโดยนายณรงค์ ขุ้มทอง ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา เพื่อสนับสนุนโครงการขุดคลองไทยและแลนด์บริดจ์ โดยขอให้รัฐบาลพิจารณาให้รอบด้านก่อนการตัดสินใจ
นายณรงค์ กล่าว่า วันนี้ พวกเราชาวสมาคมคลองไทยและประชาชนทั่วประเทศ ฝากความหวังไว้ที่ ส.ว.ไชยยงค์ ให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงผลักดันโครงการคลองไทยเข้าสู่การพิจารณาของสภา พร้อมกับโครงการแลนด์บริดจ์ ที่การลงทุนสูงกว่าการขุดคลองไทย เพื่อหาจุดลงตัวในเรื่องผลประโยชน์ของชาติ เพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนสืบไป
ด้านนายไชยยงค์ กล่าวว่า ภาคใต้เสียโอกาสมานานมาก โครงการพัฒนาต่างๆ ตั้งแต่สมัย Southern Seaboard ที่มีการเวนคืนที่ดินไปแล้ว แต่สุดท้ายก็ยุติลงไป ต่อมาก็มีโครงการท่าเรือน้ำลึกที่สตูลเชื่อมกับสงขลา ศึกษาและดำเนินการไปได้ครึ่งทางก็ถูกเอ็นจีโอคัดค้านจนเดินต่อไม่ได้
“วันนี้ภาคใต้เราแทบไม่เหลืออะไรเลยนอกจากเรื่องการท่องเที่ยว โครงการ Mega Project อื่นๆ ไม่มีเลย เหมือนที่สงขลาทุกวันนี้ก็เหลือแค่คนมาเลเซียมาเที่ยวหาดใหญ่ ผมจึงอยากให้รัฐบาลกล้าตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นการขุดคลองไทย หรือการสร้างแลนด์บริดจ์เพื่อการพัฒนาภาคใต้รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลต้องให้รายละเอียดที่เป็นข้อเท็จจริงแก่ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ ซึ่งต้องแบกรับผลกระทบที่เกิดขึ้น ว่าเขาจะได้อะไรจากโครงการนี้”
นายไชยยงค์ กล่าวว่า นอกจากนี้ รัฐบาลต้องเร่งรัดให้มีการสร้างนิคมอุตสากรรมจะนะ ที่ จ.สงขลา ซึ่งล่าช้ามากว่า 5 ปี จาการคัดค้านของเอ็นจีโอ ถ้านิคมอุตสาหกรรมจะนะ ที่เป็นโครงการลงทุนของเอกชนแค่หมื่นกว่าล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่คนในภาคใต้ตอนล่างได้ประโยชน์ ได้รับการพัฒนา แก้ปัญหาคนว่างงาน คนตกงาน และผู้จบการศึกษาใหม่มีงานทำ รัฐบาลยังกลัวการประท้วงของเอ็นจีโอ ก็ค่อนข้างหวั่นใจว่า โครงการแลนด์บริดจ์ที่มีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท และต้องมีการต่อต้านจากเอ็นจีโอทั้งประเทศ รัฐบาลจะกล้าพอที่จะเดินหน้าผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์หรือไม่
“ที่ผ่านมาทุกโครงการใหญ่ๆ ที่จะพัฒนาภาคใต้ถูกเอ็นจีโอขัดขวาง จนทุกรัฐบาลยอมถอยทุกโครงการ ภาคใต้จึงเป็นภาคที่เสียโอกาสในการพัฒนามาโดยตลอด ครั้งนี้จึงเป็นการตัดสินชะตากรรมของคนในภาคใต้ว่า รัฐบาลจะหยุดการคัดค้านของเอ็นจีโอ และเดินหน้าให้แลนด์บริดจ์เกิดได้จริงหรือไม่” นายไชยยงค์ กล่าว