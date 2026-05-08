ม.หาดใหญ่ ร่วมกับ TGN เปิดตัว “HUG” ยกระดับสงขลาสู่ศูนย์กลาง Gastronomy ของอาเซียน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ม.หาดใหญ่ ร่วมกับ TGN และภาคีเครือข่าย เปิดตัว “HUG” ศูนย์นวัตกรรมและการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร แห่งแรกของไทย มุ่งหวังยกระดับสงขลาสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยวสร้างสรรค์ระดับอาเซียน
วันนี้ (8 พ.ค.) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมอาหารประเทศไทย (Thailand Gastronomy Network - TGN) และภาคีเครือข่าย เปิดตัว “HUG - Hat Yai University Gastronomy Lab” ศูนย์นวัตกรรมและการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร ภายใต้กรอบการพัฒนา Reinventing University มุ่งเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นให้เป็นประสบการณ์ระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนสงขลาสู่การเป็นศูนย์กลาง Gastronomy ของอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ
โดยงานในครั้งนี้มีไฮไลต์เป็นการนำเสนอ “Honey Tasting Experience” คือ การนำน้ำผึ้งชันโรงในพื้นที่ของสงขลา มาออกแบบผ่านกระบวนการ Sensory Design เพื่อสะท้อนถึงเรื่องราวของระบบนิเวศ ชุมชน และความลุ่มลึกของรสชาติ นับเป็นการตอกย้ำภารกิจของ HUG เพื่อยกระดับสงขลาสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยวสร้างสรรค์ระดับอาเซียน
ด้าน ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยว่า HUG เป็น Living Lab ของนักออกแบบวัฒนธรรมอาหารที่เปลี่ยนงานวิจัยให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยขับเคลื่อนผ่าน 4 มิติหลัก ได้แก่ การเชื่อมโยงเส้นทางวัตถุดิบ (Ingredient Journey), การสร้างประสบการณ์หลายประสาทสัมผัส (Multi-sensory), การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (Creative Gastronomy) และการสื่อสารอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านอาหาร เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ระหว่างเจ้าบ้านและนักเดินทาง นำไปสู่การพัฒนาจังหวัดสงขลาสู่ศูนย์กลาง Gastronomy ของอาเซียน
ขณะที่ ผศ.ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ประธานเครือข่ายวัฒนธรรมอาหารประเทศไทย (TGN) กล่าวว่า TGN เราเห็นวัฒนธรรมอาหารเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนความยั่งยืนของโลก โดยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ไม่ได้เปิดรับเพียงแค่เชฟ แต่ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ "ผู้ปลูก" หรือภาคเกษตรกรรม รวมถึงกลุ่มนักสร้างสรรค์ในสาขาอื่น ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองผ่านมุมมองที่กว้างไกลกว่าเพียงสิ่งที่อยู่ในจานอาหาร เพราะฉะนั้นการที่เราได้เปิดตัว HUG ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ให้เกิดการส่งเสริมการเติบโตของเมืองผ่านผู้คนเปลี่ยนรสชาติให้เป็นเรื่องราว ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวระดับสูงให้กับจังหวัดสงขลา เมืองที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น UNESCO Creative City of Gastronomy