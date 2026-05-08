xs
xsm
sm
md
lg

ม.หาดใหญ่ ร่วมกับ TGN เปิดตัว “HUG” ยกระดับสงขลาสู่ศูนย์กลาง Gastronomy ของอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ม.หาดใหญ่ ร่วมกับ TGN และภาคีเครือข่าย เปิดตัว “HUG” ศูนย์นวัตกรรมและการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร แห่งแรกของไทย มุ่งหวังยกระดับสงขลาสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยวสร้างสรรค์ระดับอาเซียน 
วันนี้ (8 พ.ค.) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมอาหารประเทศไทย (Thailand Gastronomy Network - TGN) และภาคีเครือข่าย เปิดตัว “HUG - Hat Yai University Gastronomy Lab” ศูนย์นวัตกรรมและการออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร ภายใต้กรอบการพัฒนา Reinventing University มุ่งเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นให้เป็นประสบการณ์ระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนสงขลาสู่การเป็นศูนย์กลาง Gastronomy ของอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ

โดยงานในครั้งนี้มีไฮไลต์เป็นการนำเสนอ “Honey Tasting Experience” คือ การนำน้ำผึ้งชันโรงในพื้นที่ของสงขลา มาออกแบบผ่านกระบวนการ Sensory Design เพื่อสะท้อนถึงเรื่องราวของระบบนิเวศ ชุมชน และความลุ่มลึกของรสชาติ นับเป็นการตอกย้ำภารกิจของ HUG เพื่อยกระดับสงขลาสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยวสร้างสรรค์ระดับอาเซียน


ด้าน ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยว่า HUG เป็น Living Lab ของนักออกแบบวัฒนธรรมอาหารที่เปลี่ยนงานวิจัยให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยขับเคลื่อนผ่าน 4 มิติหลัก ได้แก่ การเชื่อมโยงเส้นทางวัตถุดิบ (Ingredient Journey), การสร้างประสบการณ์หลายประสาทสัมผัส (Multi-sensory), การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (Creative Gastronomy) และการสื่อสารอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านอาหาร เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ระหว่างเจ้าบ้านและนักเดินทาง นำไปสู่การพัฒนาจังหวัดสงขลาสู่ศูนย์กลาง Gastronomy ของอาเซียน

ขณะที่ ผศ.ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ประธานเครือข่ายวัฒนธรรมอาหารประเทศไทย (TGN) กล่าวว่า TGN เราเห็นวัฒนธรรมอาหารเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนความยั่งยืนของโลก โดยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ไม่ได้เปิดรับเพียงแค่เชฟ แต่ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ "ผู้ปลูก" หรือภาคเกษตรกรรม รวมถึงกลุ่มนักสร้างสรรค์ในสาขาอื่น ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองผ่านมุมมองที่กว้างไกลกว่าเพียงสิ่งที่อยู่ในจานอาหาร เพราะฉะนั้นการที่เราได้เปิดตัว HUG ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ให้เกิดการส่งเสริมการเติบโตของเมืองผ่านผู้คนเปลี่ยนรสชาติให้เป็นเรื่องราว ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวระดับสูงให้กับจังหวัดสงขลา เมืองที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น UNESCO Creative City of Gastronomy











ม.หาดใหญ่ ร่วมกับ TGN เปิดตัว “HUG” ยกระดับสงขลาสู่ศูนย์กลาง Gastronomy ของอาเซียน
ม.หาดใหญ่ ร่วมกับ TGN เปิดตัว “HUG” ยกระดับสงขลาสู่ศูนย์กลาง Gastronomy ของอาเซียน
ม.หาดใหญ่ ร่วมกับ TGN เปิดตัว “HUG” ยกระดับสงขลาสู่ศูนย์กลาง Gastronomy ของอาเซียน
ม.หาดใหญ่ ร่วมกับ TGN เปิดตัว “HUG” ยกระดับสงขลาสู่ศูนย์กลาง Gastronomy ของอาเซียน
ม.หาดใหญ่ ร่วมกับ TGN เปิดตัว “HUG” ยกระดับสงขลาสู่ศูนย์กลาง Gastronomy ของอาเซียน
+2