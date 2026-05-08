สถานทูตอิสราเอลออกโรงเตือน !ให้พลเมืองเคารพกฎหมายรับมือ ภูเก็ต กวาดล้าง "ต่างชาติกร่าง"

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สถานทูตอิสราเอลออกโรงเตือน ! พลเมืองเคารพกฎหมายไทยขั้นเด็ดขาด รับมือภูเก็ต กวาดล้าง "ต่างชาติกร่าง" ย้ำชัดทางการไทยเอาจริง งัดมาตรการ Zero Tolerance ขับขี่ไร้ใบอนุญาตส่งฟ้องศาลทุกราย ฝ่าฝืนกฎหมายร้ายแรงโดนเพิกถอนวีซ่าทันที
จากกรณีที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ ถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติบางกลุ่มที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย แล้วก่อความวุ่นวาย สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่คนในพื้นที่ รวมถึงมีการฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมือง จนลุกลามเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตและวิจารณ์ถึงบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ ว่ามีการปล่อยปละละเลยและไม่มีการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างจริงจังหรือไม่นั้น
ล่าสุด สถานการณ์ดังกล่าวได้นำไปสู่การจัดระเบียบครั้งใหญ่ โดยเมื่อวันที่ 7 พ.ค. เพจทางการของสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย "Israel in Thailand" ได้โพสต์ข้อความประกาศเตือนพลเมืองชาวอิสราเอล ให้เคารพและปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
ประกาศดังกล่าวระบุว่า สืบเนื่องจากการประชุมของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต ได้มีมติยกระดับความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาติในพื้นที่ ทางสถานทูตฯ จึงขอเตือนให้พลเมืองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเอง
ทั้งนี้ สำหรับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการขั้นเด็ดขาดที่ทางหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต จะนำมาใช้จัดการกับปัญหาดังกล่าว ประกอบด้วย 5 มาตรการหลัก ได้แก่
• ปูพรมบังคับใช้กฎหมาย: สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเคร่งครัดในทุกกรณี
• งัดบทลงโทษขั้นสูงสุด: ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอาจต้องรับโทษสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการป้องปรามและหลาบจำ ไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
• เดินหน้าสร้างความตระหนักรู้: มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจและรับทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น
• ขั้นเด็ดขาด "เพิกถอนวีซ่า": ในกรณีที่พบการกระทำความผิดร้ายแรง เจ้าหน้าที่จะทำการประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เพื่อดำเนินการเพิกถอนสิทธิ์การพำนักในประเทศไทย (การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร) ทันที
• ขับขี่ไร้ใบอนุญาต โดนฟ้องศาลทุกราย: บังคับใช้มาตรการ "ไม่อะลุ้มอล่วย" หรือ Zero Tolerance ต่อกรณีการขับขี่รถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งผู้กระทำผิดจะถูกดำเนินคดีและส่งฟ้องศาลทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้น