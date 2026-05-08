แม่ค้ารถพุ่มพวงตรังเผยไม่ร่วมโครงการช่วยค่าน้ำมัน ชี้สินค้าไม่หลากหลายและไร้ของสด

ตรัง - แม่ค้ารถพุ่มพวงบางรายในตัวเมืองตรัง เผยไม่ได้เข้าร่วมโครงการรัฐที่ช่วยค่าน้ำมัน 3,000 บาท เพราะต้องรับของจากโครงการธงฟ้าราคาประหยัด สินค้าไม่หลากหลาย ไม่มีของสด และอาจไม่ได้สินค้าราคาถูกจริงจนไปกระทบต่อลูกค้า
วันนี้ (8 พ.ค.) นางสาวมณี อ่อนสนิท แม่ค้ารถพุ่มพวงในพื้นที่เขตเทศบาลนครตรัง บอกว่า ตามที่รัฐออกมาตรการออกมาช่วยค่าน้ำมันคนละ 3,000 บาท แต่ให้รับสินค้าโครงการธงฟ้ามาขาย ตนไม่ได้ไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพราะกลัวบานปลาย เนื่องจากเขากำหนดให้รับของจากโครงการธงฟ้าราคาประหยัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกของใช้ในครัวประเภทเครื่องปรุงรส และต้องซื้อในราคาที่กำหนดให้ แล้วมาบวกกำไรเพิ่มเอาเอง
โดยวิธีการเช่นนี้ตนเองกังวลว่าหากบวกกำไรจะมากเกินไปก็จะกระทบลูกค้า เพราะปกติตนเองก็ขายของคุณภาพในราคาประหยัดอยู่แล้ว และถ้าลูกค้าซื้อเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถแบ่งขายให้ได้ เช่น จะซื้อพริก 10 บาท ตนก็แบ่งให้ แต่หากไปซื้อในตลาดพริก 10 บาท ไม่มีใครขายให้ นอกจากนั้นหากเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลดังกล่าว ก็ยังจะมีสินค้าไม่หลากหลาย ไม่มีของสด และคิดว่าต้องยุ่งยาก ไม่อยากให้ลูกค้าต้องเดือดร้อน
“ถึงแม้ตอนนี้ต้นทุนจะเพิ่มสูงขึ้นมาก เช่น น้ำมัน จากเดิมเติม 100 บาท สามารถวิ่งได้ประมาณ 1 อาทิตย์ แต่ตอนนี้เติม 100 บาท วิ่งได้เพียง 3 วัน และยังต้องลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมวันละ 6,000 – 7,000 บาท เป็น 10,000 บาท แต่ตนเองก็ยังพยายามตรึงราคาสินค้าให้ถูกต่อไป ดังนั้น จึงอยากให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือบรรดารถพุ่มพวงด้วยการจ่ายเป็นเงินสดมากกว่า จะได้เอาไปเป็นทุนหมุนเวียน ซื้อของใส่รถ ช่วยคนขาย ช่วยประชาชนซื้อของราคาถูก” นางสาวมณี กล่าว