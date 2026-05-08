(ชมคลิป) งามหน้า! สนามบินตรังหลังคารั่ว ฝ้าเพดานพัง น้ำฝนเจิ่งนองทั่ว

ตรัง - โวยอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติตรัง เกิดเหตุหลังคารั่ว และฝ้าเพดานพัง จนทำให้น้ำฝนเจิ่งนองไปทั่ว หลังเกิดฝนตกหนัก ทั้งๆ ที่เพิ่งสร้างเสร็จมาได้ไม่นาน ด้วยงบกว่า 1,200 ล้านบาท
วานนี้ (7 พ.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Arm Narapong” ได้โพสต์คลิปพร้อมภาพและข้อความอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติตรัง หลังจากเกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก จนทำให้หลังคารั่ว แล้วน้ำฝนได้ไหลลงมายังฝ้าเพดาน ก่อนที่ทั้งฝ้าเพดานจะพังลงมาสู่พื้น พร้อมกับน้ำฝนที่เจิ่งนองไปทั่ว โดยเฉพาะที่บริเวณประตูทางออก 2 และยังทำให้ร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในสนามบิน ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ ก็เคยเกิดเหตุการณ์หลังคารั่วจนทำให้ฝ้าเพดานพังลงมาสู่พื้น พร้อมกับน้ำฝนที่เจิ่งนองไปทั่วมาแล้ว ทำให้ผู้โดยสารที่พบเห็น รวมทั้งประชาชนชาวตรังในโลกโซเชียล ต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆ นานาในทำนองไม่พอใจ เพราะอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติตรัง เพิ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จมาได้ไม่นาน ด้วยงบประมาณกว่า 1,200 ล้านบาท แต่กลับเกิดปัญหาในการใช้งานแล้ว