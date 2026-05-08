ม.อ.ผนึกกำลัง 5 ภาคีเครือข่าย เปิดตัวหลักสูตร “THDWeLL” ปั้นภูเก็ตสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิสุขภาพด้านทันตกรรมระดับโลก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต ผนึกกำลัง 5 ภาคีเครือข่าย เปิดตัวหลักสูตร "Leader Network for Thai Dental Wellness (THDWeLL) ปั้นภูเก็ตสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพด้านทันตกรรมระดับโลก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ม.อ.) นำโดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ 5 องค์กรพันธมิตรชั้นนำ ประกอบด้วย บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่ม 6, โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล, สมาคมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการด้านทันตกรรมประเทศไทย (สสท.), ชมรมทันตแพทย์ภูเก็ต และมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2569 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร 5A โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เข้าร่วม
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ "Leader Network for Thai Dental Wellness (THDWeLL)" มุ่งยกระดับจังหวัดภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพด้านทันตกรรมระดับโลก (Dental Wellness Hub) อย่างเป็นรูปธรรม บูรณาการยุทธศาสตร์ รับเมกะเทรนด์เศรษฐกิจสุขภาพโลก
ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ม.อ.กล่าวว่า การร่วมมือในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการนำบริการวิชาการมาบูรณาการเข้ากับภาคเศรษฐกิจจริง เพื่อสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ของการท่องเที่ยวเชิงทันตกรรมให้แข็งแกร่ง ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่รัฐบาลมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น "ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ" โดยโครงการนี้จะเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างภาคการแพทย์ ภาคการบริการ และภาคการท่องเที่ยว เพื่อปักหมุดภูเก็ตให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกอย่างยั่งยืน
ด้าน รศ.ดร.ทพ.ทรงชัย ฐิตโสมกุล ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต และคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจสุขภาพทั่วโลก (Global Wellness Economy) มีแนวโน้มเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 9.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2029 โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีกำลังซื้อสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 40-50% ซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบจากการครองอันดับ 1 ในอาเซียนด้าน Medical Tourism จึงเป็นโอกาสทองในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทย ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.จึงได้ร่วมกับพันธมิตรทั้ง 5 หน่วยงาน จัดหลักสูตร Leader Network for Thai Dental Wellness (THDWeLL) ขึ้น
สำหรับหลักสูตร Leader Network for Thai Dental Wellness (THDWeLL) ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับศักยภาพทันตแพทย์และผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นการผสมผสานศาสตร์การแพทย์มาตรฐานสากลเข้ากับการบริการเหนือระดับ และการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติเชิงลึก (Insight)
การเรียนการสอน:ใช้ระบบ Hybrid ครบวงจร ทั้งการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ เวิร์กชอปเชิงปฏิบัติการ และความพิเศษสุดกับการศึกษาดูงาน (Exclusive Site Visit) ณ คลินิกทันตกรรมและโรงแรม Wellness ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง Business Model ที่ตอบโจทย์เทรนด์โลก ออกแบบ Service Package สำหรับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการจับคู่พันธมิตร (Business Matching) ระหว่างผู้ให้บริการทันตกรรมกับเครือข่ายโรงแรมและธุรกิจนำเที่ยวโดยตรง
รับสมัครเพียง 60 ท่านเท่านั้น ระยะเวลาการอบรม 3 เดือน (จะประกาศวันเวลาที่ชัดเจนอีกครั้ง) โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนประมาณ 75,000 บาทต่อท่าน
บทบาทสำคัญของ ม.อ. ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนระดับสากล ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต วางบทบาทเป็น "โซ่ข้อกลาง" ใน 3 มิติ ได้แก่: 1. Capacity Builder: พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้บริหารให้มีทักษะระดับสากล 2. Ecosystem Integrator: เชื่อมโยงระบบนิเวศการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าด้วยกัน และ3. Global Networking Hub: เป็นจุดเชื่อมต่อเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
การผนึกกำลังในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรมของไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล แต่ยังเป็นการสร้างรากฐานสำคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ Medical Hub ของประเทศ และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงจากการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพในอนาคต
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลสงขลานครินทร์ ภูเก็ต โทรศัพท์: 094 – 1429289 อีเมล: khemtuchagarn.s@phuket.psu.ac.th เว็บไซต์: https://sddcphuket.psu.ac.th/