ชื่นชม ฮีโร่หนุ่มน้อย! “โจโจ้ ซาเวล” เห็นนักท่องเที่ยว หมดสติ ทิ้งร้านหมาล่า เข้าช่วยเหลือทันที

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ชื่นชม ฮีโร่หนุ่มน้อย! “โจโจ้ ซาเวล” นร.กะทู้วิทยา เห็นนักท่องเที่ยวหมดสติ ล้มกลางถนน ในพื้นที่ อำเภอกะทู้ ท่ามกลางความตกใจของผู้พบเห็น แต่หนุ่มน้อยรายดังกล่าว กลับทิ้งร้านหมาล่า พุ่งเข้าไปช่วยเหลือทันที
กลายเป็นภาพประทับใจ สำหรับผู้ที่พบเห็น หลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึ่งเกิดอาการวูบหมดสติ ล้มลงกลางถนน บริเวณหน้าร้านคอชาเย็นกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยศีรษะกระแทกพื้นจนมีเลือดไหลออกมา ทำให้ผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ต่างตกใจและทำอะไรไม่ถูก
แต่โชคดี ที่ในช่วงเกิดเหตุมีหนุ่มน้อยคนหนึ่ง ที่กำลังขายหมูปิ้งหมาล่า อยู่บริเวณดังกล่าว เห็นเหตุการณ์ ได้รีบเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวด้วยการทำ พร้อมทำการ CPR ปั๊มหัวใจอย่งถูกวิธี เพื่อยื้อชีวิต ระหว่างรอเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเข้ามารับตัวส่งโรงพยาบาล
หลังหนุ่มน้อยคนดังกล่าว พยายามปั๊มหัวใจอยู่ระยะหนึ่ง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่หมดสติ เริ่มกลับมามีสัญญาณชีพ ตอบสนองและฟื้นขึ้นมาได้ สร้างความโล่งใจให้กับชาวบ้านและผู้เห็นเหตุการณ์เป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุ ได้มีการนำภาพไปโพสต์ในสื่อโซเชียล ทำให้โลกออนไลน์เข้าไปชื่นชม ในความมีสติและน้ำใจของน้องนักเรียนรายนี้ อาทิ ขอให้น้องช่วยให้เขาปลอดภัยนะครับ”, “ดีงาม ขอชื่นชม, สุดยอดมากครับ และ เด็กดีของสังคมเป็นต้น
จากการสอบถามเพิ่มเติมทราบว่า น้องที่ขายหมูปิ้งหมาล่า และได้เข้าทำ CPR ช่วยนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติ จนฟื้นขึ้นมา ชื่อ “โจโจ้ ซาเวล” เป็นนักเรียน โรงเรียนกะทู้ วิทยา และเป็นลูกครึ่งซึ่งมีความขยัน หลังเลิกเรียนจะออกมาขายหมูปิ้งหมาล่า เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษา
ขณะที่ ชาวบ้านในพื้นที่ ต่างกล่าวชื่นชมว่า หากไม่ได้ “โจโจ้” เข้าช่วยปั๊มหัวใจในช่วงเวลาสำคัญ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายนี้อาจไม่รอดชีวิตระหว่างรอรถพยาบาลมาถึง ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ ที่สะท้อนถึงน้ำใจและจิตอาสาของเยาวชนภูเก็ตได้อย่างน่าประทับใจ