คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.30 น. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ และประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการกระจายอำนาจ การถ่ายโอนภารกิจและการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ นายนิคม มากรุ่งแจ้ง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า นายนฤพล สุคนธชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการอนุกรรมาธิการ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางลงพื้นที่เพื่อประชุมและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมเพชรสมุย ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย โดยมี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเกาะสมุย นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลนครเกาะสมุย พร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับภาพรวมการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จากนั้น คณะกรรมาธิการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง "นครเกาะสมุย" เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนจากราชการส่วนภูมิภาค ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะสมุย ผู้แทนภาคประชาสังคมและภาคประชาชน โดยประเด็นสำคัญของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คือ การกำหนดให้เกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ ดังนี้
1. โครงสร้าง ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และสภาพลเมือง
2. หน้าที่และอำนาจ สามารถดำเนินกิจการสาธารณูปโภคและเชิงพาณิชย์ได้ด้วยตนเอง
3. รายได้ เพิ่มความคล่องตัวในการใช้เงินสะสม และกำหนดภาษีรูปแบบใหม่ เช่น ภาษีลาภลอย ภาษีเหยียบแผ่นดิน และภาษีการท่องเที่ยว
จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องให้จัดตั้งนครเกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทกับพื้นที่ นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการได้ผลักดันให้เทศบาลนครเกาะสมุยจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งนครเกาะสมุยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษโดยรวบรวมรายชื่อประชาชน จำนวน 10,000 คน เพื่อเสนอร่างกฎหมายฉบับภาคประชาชนควบคู่ไปกับร่างกฎหมายของคณะกรรมาธิการเพื่อเสนอไปยังรัฐบาล
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจ และจัดทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป