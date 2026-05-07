รวบ 2 ต่างชาติ ผันตัวเองเป็นพ่อค้า “โคเคน” ตร.ท่องเที่ยวภูเก็ตล่อซื้อกลางเมืองป่าตอง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - 2 ต่างชาติไม่กลัวกฎหมายไทย ผัวตัวเป็นพ่อค้า “โคเคน” ตำรวจท่องเที่ยว งานสืบสวน กก.2 ทท.3 (ภูเก็ต) วางแผนล่อซื้อ จับได้พร้อมของกลาง ในสพื้นที่ป่าตอง พบอยู่เกินกำหนด overstay ปีกว่า
ตามข้อสั่งการ ของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. สั่งการให้กวดขันและปราบปรามการกระทําความผิดของ ชาวต่างชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด พ.ต.อ.ณรภณ วัฒนะกรทวี ผกก.2 บก.ทท.3 สั่งการให้ พ.ต.ท.สราวุฒิ เกาะกลาง สว.กก.2 บก.ทท.3 พร้อมด้วยชุดสืบสวน กก.2 บก.ทท.3 ดำเนินการ สืบสวนหาข่าวในพื้นที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับต่างชาติลักลอบค้ายาเสพติด โดยการให้สายลับ แฝงตัวอยู่ในกลุ่ม ชาวต่างชาติ ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ ได้วางแผนทําการล่อซื้อยาเสพติด (โคเคน) จำนวน 2 ราย ดังนี้
ประกอบด้วย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เวลา ประมาณ 18.15 น. ต่อเนื่องวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ถึงเวลาประมาณ 00.03 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต ได้วางแผนล่อซื้อ จับกุมตัว นายซามูเอล (MR.SAMUEL) สัญชาติไนจีเรีย ซึ่งเข้ามาในภูเก็ตโดยถือวีซ่า นักท่องเที่ยว แบบ 60 วัน พร้อมด้วยข้องกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) ลักษณะพันเทปสีดำ จำนวนหนึ่งในขณะจับกุม หลังจากนั้นได้มีการสอบสวนขยายผล และนำตรวจค้นภายในห้องพักของผู้ต้องหา พบโคเคน จำนวนหนึ่ง
พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (อยู่เกินกำหนด จำนวน 550 วัน) สถานที่จับกุมตัว บริเวณร้านขายเสื้อผ้า ถนนพระเมตตา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรป่าตอง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนรายที่ 2 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 23.30 น. ต่อเนื่องวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ถึงเวลาประมาณ 02.00 น. ทางตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต ได้วางแผนล่อซื้อ และจับกุมตัว นายบรูโน (MR.BRUNO) สัญชาติเบลเยียม พร้อมด้วยข้องกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน)
โดยกล่าวหาว่า จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (อยู่เกินกำหนด จำนวน 762 วัน) โดยจับกุมตัว ได้ที่ หน้าร้านสะดวกซื้อ ริมถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรป่าตอง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้ง 2 ราย ถือว่ามีพฤติกรรมไม่เกรงกลังกฎหมายไทย และผันตัวเองมาเป็นพ่อค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมานาน