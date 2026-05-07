อบจ.สงขลาสำรวจทะเลสาบ พบตื้นเขินวิกฤต ลึกแค่ 60 ซม. เร่งแผนฟื้นฟูระยะสั้น-ยาว

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะลงพื้นที่สำรวจสภาพทะเลสาบสงขลา ร่วมกับนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการวางแผนกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
จากการลงพื้นที่พบว่า ทะเลสาบสงขลามีสภาพตื้นเขินโดยเฉพาะบริเวณปากคลอง ร.3 ซึ่งบางจุดมีความลึกเพียงประมาณ 60 เซนติเมตร ส่งผลให้ศักยภาพในการระบายน้ำลดลง น้ำไหลเวียนไม่สะดวก และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีปริมาณน้ำสะสมจำนวนมาก
นอกจากนี้ ยังพบว่าปัญหาความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลาเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน อันเนื่องมาจากการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ขาดความสมดุลและไม่ยั่งยืน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศ ทั้งการลดลงของพื้นที่แหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลง ปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่หดตัวและมีขนาดเล็กลง รวมถึงบางชนิดได้สูญหายไปจากระบบนิเวศแล้ว
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ สร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนในระยะยาว
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนำข้อมูลจากการสำรวจครั้งนี้ไปใช้ประกอบการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว อาทิ การขุดลอกพื้นที่ตื้นเขิน การฟื้นฟูระบบนิเวศ การควบคุมมลพิษ การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ และการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน