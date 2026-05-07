อบต.กาบัง จัดไตรกีฬา Swim Run Bike Season 2 เตรียมความพร้อมรับการเปิดด่านพรมแดนถาวร รุกโปรโมต “เมืองในหุบเขา”

ยะลา – องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ขยับตัวครั้งใหญ่ โชว์ศักยภาพพื้นที่ผ่านกิจกรรมกีฬาเชิงท่องเที่ยว “Swim Run Bike To Health Season 2” มุ่งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดด่านศุลกากรพรมแดนถาวรในอนาคต
วานนี้ (6 พ.ค.) ที่บึงลีแต หมู่ที่ 2 ตำบลกาบัง จังหวัดยะลา นายอัมรัน บากา นายอำเภอกาบัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "Swim Run Bike To Health Season 2" (ว่าย วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ) ประจำปี 2569 โดยมี นายอับดุลอาซิ ดือราแม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักกีฬาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน โดยรูปแบบการแข่งขันเน้นการทำงานเป็นทีม (ไตรกีฬาประเภททีม 3 คน) แบ่งเป็น 4 รุ่นหลัก ได้แก่ประเภททีมชาย รุ่นอายุ 18-30 ปี, รุ่นอายุ 31 ปีขึ้นไป และรุ่นบุคคลทั่วไป และประเภททีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ
การแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมชิงชัยทั้งสิ้น 80 ทีม รวมนักกีฬาในสนามกว่า 240 คน ซึ่งกระจายตัวทำกิจกรรมในอำเภอกาบัง เริ่มจากกิจกรรมว่ายน้ำบึงลีแต แลนด์มาร์คสำคัญที่สะท้อนความงดงามของธรรมชาติในตำบลกาบัง ต่อพลัดที่2ด้วยการวิ่งจากบึงผ่านป่ายางธรรมชาติ ปิดท้ายด้วยการปั่นจักรยานผ่านเส้นทางในหุบเขาอันสวยงามก่อนเข้าเส้นชัย
นายอับดุลอาซิ ดือราแม นายก อบต.กาบัง เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้คือการใช้ "Soft Power" ด้านกีฬาและธรรมชาติ เพื่อสื่อสารให้คนภายนอกรับรู้ว่าอำเภอกาบังมีศักยภาพมากกว่าที่คิด ที่สำคัญถือเป็นการ "ซ้อมใหญ่" เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิด "ด่านกาบัง" เป็นด่านศุลกากรพรมแดนถาวรในอนาคต ซึ่งจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ใหม่ในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน สร้างรายได้จากการค้าขายและการท่องเที่ยว
"ปีนี้จัดใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา และปีหน้าซีซั่น 3 ต้องใหญ่กว่าเดิมแน่นอน เราต้องการให้คนทั้งประเทศรู้จักกาบัง ว่าเรามีดีทั้งกีฬาไตรกีฬา และแหล่งท่องเที่ยวอย่างการล่องแก่ง กิจกรรมนี้ยังช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลด้วย" นายอับดุลอาซิ กล่าว
ทางด้าน นางสาวซูรัยดา อาแว หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรก กล่าวด้วยความตื่นเต้นว่า กิจกรรมนี้สนุกมากและเป็นการออกกำลังกายที่ดีเยี่ยม แม้ครั้งนี้จะยังไม่ได้รางวัลเพราะไม่ได้เตรียมตัวมาเต็มที่ แต่ยืนยันว่าปีหน้าจะกลับมาแก้มือเพื่อคว้าถ้วยรางวัลให้ได้แน่นอน
การขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ถูกวิเคราะห์ว่าสร้างประโยชน์ให้พื้นที่ใน 3 ด้านคือ
1. การสร้างภาพจำใหม่ (Re-Branding): เปลี่ยนจากพื้นที่ไกลสุดขอบจังหวัด ให้กลายเป็น "พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงกีฬา" (Sport Tourism) ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มรักสุขภาพ
2. การเตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจ: ฝึกทักษะการเป็นเจ้าบ้านให้กับชุมชน เตรียมรองรับการไหลเวียนของคนและสินค้าเมื่อด่านพรมแดนเปิดอย่างเป็นทางการ
3. ความมั่นคงและสุขภาวะ: สร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนและหน่วยงานรัฐ (ทหาร ตำรวจ ปกครอง) และใช้กีฬาเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
กิจกรรม "ว่าย วิ่ง ปั่น" ในวันนี้ จึงเปรียบเสมือนสัญญาณเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของอำเภอกาบัง เพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองชายแดนสำคัญของจังหวัดยะลาอย่างเต็มภาคภูมิในอนาคตอันใกล้