ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ วาฬโอมูระ 4 ตัว ว่ายน้ำ อวดโฉมกลางทะเลสิมิลัน

พังงา – สุดประทับใจพบ วาฬโอมูระ 4 ตัว ว่ายน้ำ อวดโฉมกลางทะเลสิมิลัน ของขวัญล้ำค่าจากท้องทะเล ช่วยยืนยันว่า... "ทะเลสิมิลันยังคงความอุดมสมบูรณ์"
นายศิริวัฒน์ สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เปิดเผยว่า ระหว่างที่เจ้าหน้าที่อุทยานฯกำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะสิมิลัน (ห่างจากเกาะประมาณ 10 ไมล์ทะเล) ได้พบกับ “วาฬโอมูระ” (Omura's whale) สัตว์ป่าสงวนหายาก ออกมาแหวกว่ายอวดโฉมให้ได้ชื่นชมถึง 4 ตัว นับเป็นภาพที่หาชมได้ยาก
การปรากฏตัวของครอบครัววาฬโอมูระในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องของความบังเอิญ แต่มันคือเครื่องยืนยันชั้นดีว่า... "ทะเลสิมิลันยังคงความอุดมสมบูรณ์" เมื่อระบบนิเวศสมบูรณ์ มีแหล่งอาหารที่เพียงพอ สัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ก็จะกลับมาให้เราได้เห็น เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของพวกเราทุกคน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน กล่าวทิ้งท้ายว่า ภาพที่เห็นอยู่นี้คือพลังบวกที่ช่วยเติมไฟให้พวกเราเจ้าหน้าที่ทุกคน ในการเดินหน้าดูแลรักษาทรัพยากรไทย ให้คงอยู่เป็นมรดกของโลกสืบไป... เพราะความสวยงามของสิมิลัน ไม่ได้มีแค่บนเกาะ แต่คือความสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต