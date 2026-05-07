กลับมาคึกคักอีกครั้ง! กับการแสดงควงไฟโชว์ หน้าดหาดอ่าวนาง หลังอุทยานฯ ผ่อนปรนนั กท่องเที่ยวแห่ชมเพียบ

กระบี่ – กลับมาคึกคักอีกครั้ง บรรยากาศยามค่ำคืนหน้าหาดอ่าวนาง จ.กระบี่ เมื่ออุทยานฯ ผ่อนปรนให้มีการแสดงควงไฟโชว์ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่กำหนด นักท่องเที่ยวต่างชาติแห่ชมคึกคัก ด้าน “หนุ่มพิการสู้ชีวิต” ขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้กลับมาแสดงอีกครั้ง
บรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณ ชายหาดอ่าวนาง จ.กระบี่ กลับมาคึกคักเป็นพิเศษอีกครั้ง หลังจากคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) มีมติผ่อนปรนให้นักแสดงกลับมาจัดแสดงโชว์ควงไฟ บริเวณชายหาดได้ภายใต้มาตรการที่กำหนด เมื่อค่ำวันที่ 6 พ.ค.2569
พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก เดินทางมาปักหลักรอชมการแสดงบริเวณหน้าหาดอ่าวนาง ตั้งแต่ช่วงพลบค่ำ แสงสว่างจากลูกไฟที่ถูกควงอย่างชำนาญสร้างความตื่นตาตื่นใจและเสียงปรบมือดังสนั่นตลอดแนวชายหาด ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลางคืน ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังจากทางอุทยานหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้สั่งห้ามแสดงโชว์ควงไฟบริเวณชายหาด เนื่องจากผิดกฏหมาย
โดยจุดแสดงที่นักท่องเที่ยวรอชมเป็นจำนวนมาก คือ จุดที่หนุ่มพิการสู้ชีวิต พร้อมทีมงานจัดแสดง โดยนายสราวุธ บิลหมัด หรือ "น้องบ่าว" กล่าวด้วยความตื่นเต้นและดีใจ ว่า ขอบคุณ ผู้ว่าราชการจงหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานฯสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ และทุกคนที่ช่วยกันผลักดันจนมีวันนี้อีกครั้ง จะเห็นได้ว่าในค่ำคืนนี้ชายหาดอ่าวนางกลับมาตื่นอีกครั้ง หลังจากเงียบเหงาไปช่วงหนึ่งที่ไม่มีควงไฟโชว์ โดยตนจะทำการแสดงประมาณ 40 นาที เวลา 18.40-19.20 น.โดยประมาณ หลังจากนั้นก็จะเก็บทำความสะอาดพื้นที่ตามมาตรการที่อุทยานฯกำหนด
สำหรับการผ่อนปรนครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากการหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ การจัดโซนพื้นที่ กำหนดจุดการแสดงให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและนักท่องเที่ยวทั่วไป
นักแสดงทุกคนต้องผ่านการลงทะเบียน กับทางอุทยานฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มาตรการความปลอดภัย ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันและระมัดระวังไม่ให้มีสะเก็ดไฟหรือคราบน้ำมันเปื้อนผืนทราย
การกลับมาของโชว์ควงไฟ ถือเป็นการคืนอาชีพให้กับกลุ่มนักแสดงท้องถิ่น รวมถึง "หนุ่มพิการสู้ชีวิต" ซึ่งการอนุญาตครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากภาคส่วนต่าง ๆ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแบบ Soft Power ของจังหวัดกระบี่ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น