หาดใหญ่เตรียมสนุกกับงาน “Hatyai Jazz Music Festival 2026 แจ๊สแหลงใต้” 29-30 พ.ค.นี้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - หอการค้าจังหวัดสงขลา ผนึกหลายภาคส่วน จัดใหญ่ “Hatyai Jazz Music Festival 2026 แจ๊สแหลงใต้” วันที่ 29-30 พ.ค.2569 นี้ ผสานดนตรีแจ๊สกับอัตลักษณ์ใต้สุดจี๊ด ขนทัพศิลปินกว่า 16 วง ตั้งเป้าผู้ร่วมงานทะลุ 3 หมื่นคน
การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ เตรียมกลับมาคึกคักอีกครั้ง กับงาน “Hatyai Jazz Music Festival 2026 ภายใต้คอนเซปต์สุดจี๊ด “แจ๊สแหลงใต้” ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2569 ณ สวนหย่อมธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้มีการจัดงานแถลงข่าว ณ ร้าน ONCE Jazz Bar อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา, นางสาวนวพร ชัวชมเกตุ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้
สำหรับไฮไลท์ของงานปีนี้อยู่ที่การนำอัตลักษณ์ภาคใต้มาผสานเข้ากับดนตรีแจ๊สอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “แจ๊สแหลงใต้” ที่สะท้อนความสนุก ร้อนแรง และสีสันจัดจ้านแบบคนใต้ ผ่านศิลปินชื่อดังระดับประเทศ ศิลปินรับเชิญ และวงดนตรีท้องถิ่น รวมกว่า 16 วง ที่จะขึ้นเวทีในรูปแบบหลากหลายทั้ง Main Stage, เวทีดีปลีไซส์มินิ และเวทีแกงสมรม ที่ผสมผสานดนตรีสากลกับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างกลมกล่อม คาดจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 30,000 คน
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีโซน “ROY-JARD MARKET (หรอยจ้าด มาร์เก็ต)” ที่รวบรวมร้านอาหารพื้นถิ่นและสินค้าคราฟต์กว่า 50 ร้านค้า รวมถึงของที่ระลึกแบบ Limited Edition ที่ร่วมออกแบบกับศิลปินท้องถิ่น ต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมนำเทคโนโลยีอย่างแอปพลิเคชัน WalkWing มาเพิ่มประสบการณ์ให้ผู้ร่วมงาน สามารถสะสมเหรียญแลกรับส่วนลดจากร้านค้า ชมไลฟ์สดผ่าน Facebook: Hatyai Jazz Festival และมีบริการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร